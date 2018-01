MOLFETTA . AGGIORNAMENTO AUTO A MARE NEL PORTO DI MOLFETTA

Molfetta. Dopo l'arrivo della gru dei Vigili del Fuoco per imbragare l'auto, non poche difficoltà sono state incontrate a causa della fanghiglia e della poca visibilità delle acque del porto per individuare il mezzo.

A bordo pare ci fosse un uomo del '70, che sembra, dalle prime indagini e dalle notizie forniteci, acquisite dai Carabinieri della Compagnia di Molfetta, vagliando anche le testimonianze, abbia compiuto deliberatamente il gesto di gettarsi in acqua, rifiutando anche chi tentava di soccorrerlo tentando di aprire il portellone posteriore per cercare di farlo uscire dal mezzo.

Si sta provvedendo a tirar fuori il mezzo dall'acqua.