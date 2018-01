MOLFETTA. LE PRO LOCO ALLA GIORNATA NAZIONALE DEL DIALETTO

Molfetta. Giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 16, nell’Aula del Consiglio Regionale della Puglia, via Capruzzi 204, si svolgerà un incontro per celebrare la “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”, al quale parteciperanno le Pro Loco pugliesi.

L’iniziativa è promossa dalla Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale del Consiglio Regionale della Puglia in collaborazione con l’Unpli Puglia, con l’obiettivo di valorizzare i dialetti e l’identità del territorio pugliese, sottolineando che lo Statuto della Regione Puglia prevede, all’art. 2 comma 1: “La Puglia riconosce la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future generazioni”, precisa al comma 2: “Il territorio della regione Puglia è un bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico culturale e rurale”, mentre all’art. 4 comma 1 è statuito che “La Regione riconosce, tutela e promuove le minoranze linguistiche presenti nel proprio territorio”.

Durante l’incontro, aperto alla cittadinanza, i partecipanti al concorso “Salva la tua lingua locale” declameranno le proprie poesie e leggeranno racconti nei diversi dialetti del territorio pugliese.