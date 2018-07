MOLFETTA. MICHELE DE VIRGILIO PARTE CON “TUTTE LE LUCI ACCESE”

Molfetta. Michele de Virgilio, poeta molfettese trasferitosi da qualche tempo in Piemonte, dove lavora in una comunità, ha pubblicato in Aprile un libro di poesie dal titolo “Tutte le luci accese” (Gliuliano Landolfi Editore, prefazione di Paolo Di Paolo), giunto al termine di una gestazione durata circa sette anni. Un infortunio rimediato durante una partita di calcetto con i pazienti della comunità, gli ha impedito di presentare il suo lavoro allo scorso Salone del Libro di Torino, ma adesso de Virgilio sembra deciso a recuperare il tempo perso.

Il tour di presentazioni del giovane poeta molfettese è cominciato con due tappe pugliesi: sabato 7 Luglio il poeta molfettese ha presentato il libro a Bari, tenendo un reading presso la Libreria MilleLibri (prima libreria di poesia in Italia). Ad accompagnare l'autore, la fondatrice Serena Di Lecce. Domenica 8 Luglio, invece, Michele de Virgilio è stato ospite a Polignano, nell'ambito del Festival "Dal Racconto, Il Film", affiancato dalla giornalista di Repubblica Gilda Camero.

Venerdì 12 Luglio, alle ore 19.00, l'autore e il suo “Tutte le luci accese” saranno a Bologna, presso la libreria La Confraternita dell'uva (via Cartoleria 20/B). In questa occasione de Virgilio dialogherà con la poetessa Francesca Serragnoli.

In attesa di notizie sulla data della presentazione del libro a Molfetta, non ci resta che supportare l'autore leggendo il suo lavoro.

(fotografia di Davide Pischettola)