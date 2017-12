MOLFETTA. UNA IMPORTANTE OPPORTUNITÀ PER GLI AMANTI DELLA DANZA

Molfetta. Nell’ambito di Winter Dance Convention, si svolgerà il 4 gennaio 2018, l’audizione per la nuova produzione della Compagnia AbelianoDanza, con coreografie della docente Ana Presta.

Tale produzione andrà in scena per le rassegne DAB18, Danza a Bari e AbelianoDanza Rassegna, in collaborazione con TRIC Teatri di Bari, Comune di Bari, Regione Puglia e Mibac.

Una grande opportunità nata grazie alla collaborazione con AbelianoDanza Teatri di Bari.

L’audizione si svolgerà a Molfetta il 4 gennaio alle ore 13.15 presso una nota sala ricevimenti sulla provinciale Molfetta- Terlizzi.

Per informazioni si può contattare il 347 52 57 745 o il 393 64 15 917.

Il sogno di qualche giovane ballerino potrebbe diventare realtà.