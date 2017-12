MOLFETTA. DAL GRATTACIELO DI UNICO, A MOLFETTA, IL PANETTONE DI BEPPE ALLEGRETTA

Molfetta. Quando la stima professionale si trasforma in amicizia non c’è dono più bello che dare una parte di se stessi, di quello che hai creato con impegno e sacrificio, trasformato poi in una dolce e gustosa realtà, oltre che raffinato gadget.

E’ giunto così a me, ma anche a tanti suoi amici molfettesi, il delicato e buonissimo pensiero, un mini panettone, del pastry chef di Molfetta Beppe Allegretta, una stella nel settore della pasticceria. Racchiuso in una scatola argento con tanto di nome e logo del ristorante stellato in cui lavora, l’Unico di Milano, il panettone ha viaggiato oltre 900 km per allietare le tavole dei molfettesi.

Dal ristorante più alto di Milano alla sua Puglia, a cui è legatissimo, nonostante abbia preferito lasciarla per realizzare i suoi sogni. Beppe è uno dei pasticceri più promettenti d’Italia che dopo aver lavorato presso un noto bar – pasticceria sulla piazza principale di Gioviazzo, transita da l Luogo e Nadia e nel Refettorio Ambrosiano di Bottura durante l’Expo, dove ha conosciuto i più grandi nomi del settore.

Ad Unico grande attenzione viene riservata alla pasticceria che Beppe intende con formule matematiche e chimiche, in cui mette una maniacale precisione in tutti i passaggi e nella ricerca delle materie prime di altissima qualità.

Beppe ha voglia sempre di crescere, confrontarsi, mettersi alla prova, ma anche di dispensare consigli ai più giovani. Con altri dieci colleghi ed amici costituisce Pass 121, collettivo di pasticceria in cui Pass è l’acronimo di Passione-Alchimia-Scienza-Sogno e 121 (oltre che il quadrato di 11) la temperatura in cui lo sciroppo di zucchero diventa meringa all’italiana.

Ama fotografare le sue creazioni, progettare gli stampi in una ricerca meticolosa che rasenta la perfezione, perché in pasticceria non si può sbagliare.

In ogni dolce c’è la sua passione, la sua terra, l’amore per la professione e il cadou del panettone, frutto di ore di lievitazione, con la scelta del packaging argento e blu, delle materie prime selezionate, meglio non lo poteva rappresentare.

Da Milano a Molfetta, andata e ritorno.