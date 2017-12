MOLFETTA. CONTRIBUTO REGIONALE CAV E CASE RIFUGIO IMPEGNO DI SPESA PARI A € 17.816,20

Molfetta. E’ stata pubblicata sull’albo la determinazione dirigenziale riferita al contributo regionale CAV e case rifugio.

Il 12.11.2015 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze al finanziamento della linea C) della legge regionale n. 29/ 2014 con un finanziamento previsto per l’ambito territoriale Molfetta –Giovinazzo pari a € 17.816,20;

In data 15.01.2016 l’Ambito territoriale Molfetta-Giovinazzo ha presentato istanza di finanziamento per la linea C) della legge Regionale n.29/2014 alla Regione Puglia indicando un cofinanziamento per la realizzazione del progetto pari a € 22,000.00 di cui € 15,000.00 relativo al Comune di Molfetta ed € 7.000,00 per il Comune di Giovinazzo.

Con determina dirigenziale n. 439/2016 del 29.12.2016 il Comune di Giovinazzo ha impegnato la somma di € 7.000,00 di cui € 5.000,00 sui Fondi del piano Sociale di Zona ed € 2.000,00 sul Bilancio di previsione Pluriennale 2016/2018 del Comune di Giovinazzo come da verbale n 24/2015 di Coordinamento istituzionale in cui è stato definito il cofinanziamento a carico del Comune di Giovinazzo ;

Del cofinziamento di € 7.000,00, la somma di € 5.000.00 risulta già impegnata al Cap. 30065 “FNPS” 2° annualità Pdz 2014/2016 imp. n. 602/2 Bilancio 2017 mentre la somma di € 2.000,00 è stata liquidata al Comune di Molfetta- mediante versamento di tesoreria 4402 del 14.11.2017;

Si determina quindi di prendere atto della determinazione dirigenziale n. 439/2016 del 29/12/2013 adottata dal Comune di Giovinazzo relativamente al cofinanziamento del Progetto, pari a € 7.000,00, nonchè dell'accreditamento da parte dell'anzidetto Comune, della somma di € 2.000,00 presso la Tesoreria di questo Comune al n. prot. 4402 del 14/11/2017 .

Si decide di impegnare l'importo di € 2.000,00 al Cap 30082“ Contributo Regionale Cav e Case Rifugio” del Bilancio armonizzato 2017/2019_Annualità 2017 esigibilità 2017, quale restante somma del coofinanziamento del Comune di Giovinazzo, ammontante ad € 7.000,00.

Si da atto che la somma di € 5.000,00 risulta già impegnata al Cap. 31250 impegno n. 1060 “Fondo Nazionale Politiche sociali” del Pdz 2014/2016 –Prima Annualità 2014 prevista nella programmazione alla scheda n. 35 –Bilancio 2014.

Si da inoltre atto che le somme saranno erogate all’associazione di promozione sociale centro Antiviolenza “RiscoprirSi…” ente attuatore del progetto presentato in Regione Puglia.