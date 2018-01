MOLFETTA. IL BOOM DEI SALDI NEL PUGLIA OUTLET VILLAGE

Molfetta. La Land of Fashion pugliese richiama la grande folla con sconti eccezionali

Il Puglia Outlet Village ha avviato al meglio il suo 2018. A spingere le vendite sono stati anche i saldi, con sconti fino al 70 per cento, capaci di richiamare acquirenti da tutto il territorio, che si sono uniti ai consueti clienti stranieri.

Gli store sono stati letteralmente presi d’assalto in questi primi giorni di saldi. Abbigliamento, accessori e “casa e lifestyle” sono state le categorie merceologiche più gettonate. Il tutto condito dal servizio offerto dai ristoranti e bar del Puglia Outlet Village, sempre bravi a rendere ancor più piacevole l’esperienza di shopping nellaLand of Fashion pugliese.

Inoltre, per tutti coloro che sono in possesso della Gift Card “Land of Fashion” ricevuta in dono, il periodo dei saldi appare perfetto per ottenere il massimo dal proprio regalo.

Il Village molfettese si conferma, quindi, la “shopping destination” più importante della regione grazie alla posizione strategica e facilmente raggiungibile sia dal nord, sia dal sud della Puglia, oltre a rimanere un punto di riferimento certo per l’hinterland barese.