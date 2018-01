MOLFETTA. GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO DI MOLFETTA AL SIGEP

Molfetta. Un gruppo di circa 150 alunni dell’Istituto Alberghiero di Molfetta è in partenza per il Salone Internazionale dedicato a gelateria, pasticceria e panificazione artigianali, in programma dal 20 al 24 gennaio a Rimini. Giunta alla 39^ edizione, la manifestazione si è confermata la più importante al mondo nel settore della gelateria e del dolciario artigianali e come vetrina europea primaria del coffee & bakery.

Di seguito il programma del viaggio d'istruzione:

21 gennaio (domenica) – Ore 21,30: ritrovo dei partecipanti presso il bar Giza a Molfetta; partenza max ore 22,00 in bus G.T per Colorno (Parma).

22 gennaio (lunedì) Alle 7,45 visita a caseifici della zona per assistere alla produzione del parmigiano reggiano. Successivamente visita al podere Cadassa a Colorno specializzato nella produzione del culatello e pranzo al ristorante "Romani" a Vicomero. Nel pomeriggio partenza per Pesaro. Cena e pernottamento in Hotel Des Bains (1 Bus) e Hotel Royal (2 Bus)

23 gennaio (martedì) ore 8.00rima colazione e partenza per Rimini. Visita al SIGEP (salone internazionale della gelateria e della pasticceria). Cena e pernottamento in hotel.

24 gennaio (mercoledì) ore 8.00: Colazione e partenza per Urbino. Passeggiata nel centro storico e visita guidata al Palazzo Ducale e alla Galleria Nazionale delle Marche (con opere di Raffaello, Tiziano,Piero della Francesca); pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Molfetta e rientro ore 24,00 circa.

Gli studenti avranno modo di vedere con i loro occhi dove e come vengono prodotte le eccellenze del nostro territorio, le fasi di lavorazione, andando nelle strutture alberghiere potranno tastare il mondo dell’accoglienza imparando sul campo come si trattano i clienti.

Nello stesso tempo visiteranno monumenti, opere d’ arte perché è importante conoscere le nostre bellezze artistiche non solo sui libri, ma anche saperle raccontare.

Al SIGEP (salone internazionale della gelateria e della pasticceria), faranno una vera e propria immersione apprendendo tecniche e metodi di lavorazione, conosceranno maestri di questa nobile arte che metteranno a loro disposizione competenza e professionalità, svelando trucchi e segreti del mestiere.