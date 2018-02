MOLFETTA. LO CHEF STELLATO LO BASSO NELLA SUA PUGLIA

Molfetta. Torna nelle aule di una nota scuola di cucina tranese Felice Lo Basso. Stellato chef pugliese, titolare dello stellato Felix Restaurant in Piazza del Duomo e prossimo ad aprire un nuovo e innovativo ristorante proprio a Trani. La sua è una cucina che non ha mai abbandonato i profumi e sapori di una terra straordinaria come la Puglia, che Felice ha saputo valorizzare al meglio, rafforzandone gli elementi di tradizione ed esportandola in tutto il mondo facendo conoscere la sua bontà.

Una intera giornata, mercoledì 7 febbraio, in cucina con un grandissimo e simpaticissimo chef.

Lo Chef proporrà, in chiave moderna e creativa, piatti della cucina pugliese realizzati con le più moderne tecniche e tecnologie.