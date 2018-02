MOLFETTA. “MEMORIE”: CLASSE, RICERCATEZZA, CREATIVITA’ E LEGAMI, SECONDO LO CHEF STELLATO FELICE LO BASSO

Molfetta. Mancano proprio pochi giorni e cresce l’attesa, entusiasmo, così come sale l’emozione e l’adrenalina è ormai a mille per l’inaugurazione del nuovo ristorante di Felice Lo Basso, lo chef stellato molfettese che ha deciso di ritornare in Puglia, nella sua terra.

“Memorie” Restaurant sorge sul Lungomare Cristoforo Colombo di Trani, gode di una vista stupenda ed è facilmente raggiungibile.

Noi abbiamo fatto quattro chiacchiere con lo chef e amico Felice per farci raccontare il dietro le quinte di questa nuova avventura, il concept che c’è alle spalle, la clientela a cui si rivolge, i programmi e i progetti.

Con un po’ di fatica lo abbiamo seguito mentre dialogava con il suo staff, metteva a punto gli ultimi preparativi, parlava al telefono, posava per un servizio fotografico in vista dell’apertura, entrava ed usciva dalla cucina; una vera impresa, ma ne è valsa la pena.

Il ristorante “Memorie” vuole essere un salotto, dove incontrare bella gente, socializzare, fare quattro chiacchiere, scegliere la camicia su misura, visto che un angolo sarà dedicato alla sartoria di Angelo Inglese, il noto re delle camicie con cui ha firmato una collaborazione.

Ma è soprattutto un luogo raffinato, pensato con il cuore, rivolgendo lo sguardo alla Puglia, frutto di una impegnativa ricerca e scelta di arredi fatta dallo stesso Felice Lo Basso e dalla sua socia Emiliana Ferraroni, con cui condivide già l’esperienza milanese del civico 21 in piazza Duomo.

Aggirandosi per questo luminoso locale, trovi le ceramiche pugliesi, le pregevoli sculture di Vincenzo Del Monaco di Grottaglie, lampade a forma di fico tagliato che richiamano la Puglia, e ancora un porta attrezzi da cucina ricavato da un albero di ulivo.

Un inno alla Puglia, alle sue eccellenze, ai suoi prodotti e ai suoi uomini che saranno asse portante di questa magica ed elegante location che sicuramente diventerà un punto di ritrovo non solo per i palati raffinati, ma anche un salotto in città, come ci tiene a precisare Felice.

Accanto allo chef Lo Basso, posizionato vicino ad un tavolo a vista che avrà un ruolo fondamentale in quanto sarà il luogo dove si potrà interagire con Felice e con tutta la brigata di cucina, abbiamo incontrato Giuseppe Boccassini, il sous chef molfettese che avrà in mano le redini del ristorante quando Lo Basso sarà in quel di Milano.

Lo Basso infatti sarà per due settimane al mese in Puglia nel suo nuovo ristorante tranese e per tutto il mese di agosto, momento clou della stagione turistica pugliese. Boccassini è felicissimo di questa nuova esperienza, voleva infatti fare un salto professionale e passare dalla banchettistica e dai grandi numeri a pochi coperti, una cucina di classe e raffinata.

Dopo essere stato quindi al fianco dello chef stellato Lo Basso a Milano per approntare menù e preparazioni, li ritroviamo qui insieme in Puglia.

Felice poi ci dice che per due volte al mese organizzeranno corsi di cucina dove si affronteranno anche argomenti semplici come sfilettare il pesce, preparare un brodo, pulire la verdura, insomma darà anche consigli e suggerimenti che possono essere validi ed utili per tutti e qui torna in ballo il tavolo che troneggia ad un lato del locale.

Qui gli chef insegneranno anche a preparare aperitivi, accoglieranno gli ospiti come un salotto e poi verranno accompagnati ai tavoli dove saranno coccolati dal personale di sala,m in primis il fratello di Felice, Antonio Lo Basso, che rivestirà il ruolo di maitre. Ecco perché parlavamo di legami: con la terra, con la famiglia e con il territorio.

Il territorio è infatti protagonista con il 90 per cento dei prodotti di provenienza pugliese, dal nord al sud della sua terra che fornirà ortaggi, verdure, vino, olio e formaggi. Molto curata anche la selezione di vini a cui è dedicata una parete del ristorante a vista.

Lo chef ha approntato menù stagionali che esalteranno le peculiarità dei prodotti dei diversi periodi dell’anno. Lo Basso poi sta creando sinergie e collaborazioni con tutto il mondo enogastronomico del territorio tranese, coinvolgerà chef, panificatori e produttori; sono poi previsti eventi con cene a due o più mani in un discorso di crescita e valorizzazione del territorio.

Dicevamo legami perché nel ristorante in fieri erano presenti mamma Rosa e papà Vincenzo alle prese con i tovagliati e i grembiuli. Alla mamma tutto fare si devono anche le tovaglie stirate alla perfezione che testimoniano l’affetto e l’orgoglio di questo importante risultato raggiunto.

Lo chef Lo Basso ci ha confidato che punterà su una cucina di classe, come saranno gli eventi per piccoli numeri che permetteranno di coccolare il cliente e soddisfare ogni sua richiesta, cosa che non si può fare lavorando con grandi numeri o nella banchettistica.

Dopo qualche foto ricordo, e non potevamo sottrarci, essendo nostro concittadino, ci siamo congedati ammirando il panorama che si gode da “Memorie”, lo stesso di cui potranno godere tutti gli estimatori della cucina raffinata che si recheranno per degustare i piatti preparati dallo chef stellato Lo Basso a partire dal 2 marzo.

Foto G. Clemente

Paola Copertino