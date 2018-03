MOLFETTA. CAMPIONATO METROPOLITANO TANGO ITALIA 3° EDIZIONE 2018

Molfetta. Dal 2009 il tango è patrimonio dell’Unesco premiato e salvaguardato con questa motivazione «personifica sia la diversità culturale, sia il dialogo. Rappresenta l'essenza di una comunità e pertanto merita di essere salvaguardato».

Oggi il tango viene ballato in tutto il mondo ed è un universo culturale, un modo di sentire, un atteggiamento dell’animo che unisce, grazie alla forza dell’abbraccio e alla potenza di una musica vibrante, di persone provenienti da ogni paese, età, ceto sociale e lingua. Il “fenomeno tango” è in continua crescita perché è una passione che coinvolge milioni di persone che si spostano da un luogo all’altro per ritrovare i loro artisti preferiti ma anche, semplicemente, per ballare insieme, creando in ogni evento nuove amicizie e vivendo emozioni indimenticabili.

L’Associazione Passione Danza, nelle persone di Vito Raffanelli e di Giorgia Rossello (campioni italiani di tango da diversi anni), presenterà la 3° edizione del Campionato Metropolitano di Tango Puglia, Basilicata, Calabria che si svolgerà a Molfetta in tre date e a Lecce.

La manifestazione sarà regolata dal Regolamento generale del circuito Nazionale del Campionato Metropolitano Tango Italia, che seguirà fedelmente il medesimo Regolamento del Campionato Metropolitano di Buenos Aires con la co-partecipazione della referente organizzativa responsabile argentina.

Come le precedenti edizioni, numerose sono le coppie di tangueri provenienti dalle tre regioni che si sono iscritte alle categorie di gara: Tango de pista Amatori, Tango de pista Open, Tango de pista Amatori Beginners, Tango de pista Amatori Senior, Milonga e Vals. Di certo per tutti sarà un’esperienza indimenticabile sotto l’egida di numerosi maestri-giudici nazionali ed internazionali.

La manifestazione inizierà il 3 marzo a Molfetta presso la sala grande del Garden Hotel.

La gara inizierà alle ore 18:00 per terminare alle ore 21:00.

A seguire verrà organizzata la serata di milonga dalle 22:00 alle 2:30.

Il secondo appuntamento è previsto a Lecce il 17 marzo con la stessa organizzazione della prima serata presso il Arthotel Park Lecce.

Terzo appuntamento della semifinale, prevista per il 7 aprile, vede il ritorno della “carovana” a Molfetta, sempre al Garden Hotel.

La finale invece verrà presentata il 21 aprile alla Cittadella degli Artisti a Molfetta: l’esibizione dei finalisti si terrà sul palco nel Teatro della struttura, l’ingresso al pubblico è previsto alle ore 18:00 con un biglietto di € 5,00 (prevendita presso la sede Passione Danza in via Molfettesi d’America n. 59/b – Molfetta), la milonga invece verrà presentata nella sala adiacente.

Per questo anno la manifestazione si pregia del sostegno dell’Amministrazione Comunale di Molfetta nella persona del Sindaco Tommaso Minervini.