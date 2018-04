MOLFETTA. LA SIGNORINA ELSE IN SCENA AL TEATRO DEL CARRO

Molfetta. In scena a Molfetta, al Teatro del Carro, sabato 14 aprile il quarto appuntamento dedicato alle donne de il Carro dei Comici.

Si terrà sabato 14 aprile alle ore 20.30, il quarto appuntamento de “Il fuoco Centrale”, la rassegna teatrale di prosa e lirica della Compagnia de Il Carro dei Comici diretta da Francesco Tammacco, giunta quest’anno alla sua nona edizione.

Protagonista del quarto spettacolo è la Fondazione Sipario Toscana Onlus con lo spettacolo "La signorina Else" di Arthur Schnitzler con Martina Benedetti diretto dal regista Andrea Buscemi.

“Nei singoli uomini non si è verificata la benché minima trasformazione, non è accaduto altro se non che diverse inibizioni sono state spazzate via e che ogni specie di mascalzonate e furfanterie possono essere commesse oggi con un rischio relativamente minore, in ogni senso sia morale che materiale, di quanto non accadeva in passato. Inoltre si parla un po’ più di cibo e di denaro.” Così Arthur Schnitzler descriveva, nel 1924, la sua epoca, difendendo “Signorina Else” dalle critiche di coloro che la consideravano un’opera appartenente a un mondo “finito e sorpassato”.

In realtà, la vicenda della giovane donna, ospite della zia nel Grand Hotel di San Martino di Castrozza, che per salvare il padre dalla rovina economica deve mostrarsi nuda a un vecchio conoscente, è quanto mai sintomatica della lotta della dignità umana contro il potere del denaro. Else è una giovane viennese di buona famiglia borghese; il padre ha il vizio del gioco e rischia spesso l'arresto. Il laido signor von Dorsday, amico del padre di Else, accetta di salvarlo dai debiti e di spedire il denaro a condizione che Else gli si mostri totalmente nuda. Attraverso il monologo interiore della ragazza - messa di fronte alla necessità di prostituirsi per salvare suo padre dal suicidio e la sua famiglia dallo scandalo e la bancarotta - Schnitzler critica impietosamente la società viennese dell'epoca; la famiglia, che con la ragazza si rapporta in modo opportunistico e meschino; la condizione femminile ; la frivolezza e la superficialità della borghesia viennese che, nel momento in cui Else non riuscendo più a sopportare la pressione si presenta nuda nella hall dell'albergo dopodiché delira e sviene, non si preoccupa minimamente della sua salute e delle sue motivazioni ma soltanto dello scandalo la stessa società incapace di autocritica che radiò Schnitzler dall'esercito, turbata dai suoi racconti invece di ammettere e affrontare i problemi della società del tempo.