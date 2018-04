MOLFETTA. GLI ALUNNI DEL CLASSICO AL FORUM DELLA FILOSOFIA

Molfetta. Un’intera giornata di immersione nella filosofia per il gruppo di alunni del Liceo Classico che ha affrontato oggi il FORUM DELLA FILOSOFIA. Al mattino gli alunni hanno presentato il loro elaborato, mettendo in scena una sorta di processo alla Destra e alla Sinistra, impersonate rispettivamente da Maria Mizzi (II C) e Angelica Iannone (III A), che non solo ne hanno espresso i valori, la trasformazione storica, gli autori di riferimento, ma hanno cercato di caratterizzarle anche nell'abbigliamento. Poi un PM, Carlo Cosmai (III A) ad accusarle di essere ormai solo due “scatole vuote” ed un avvocato, Domenico di Pinto (III A) a difenderle, fino alla sentenza del giudice, Valeria Fedeli (IIIB). Nel pomeriggio serratissimo ed anche faticoso, per la tensione che lo ha accompagnato, è stato il dibattito con le questioni poste dalla commissione e il confronto con gli alunni delle altre scuole partecipanti.

Questa la conclusione dell’elaborato proposto dal gruppo del Classico:

«Pertanto, in attesa di un ritorno della diade che ci ha accompagnato per diversi secoli, noi proponiamo un sistema che stia al passo con i tempi e con i popoli.

Vogliamo, e siamo certi che Norberto Bobbio apprezzerebbe questa metafora che proprio a lui chiediamo in prestito, che nel futuro che ci stiamo costruendo, nel mondo che stiamo migliorando, nell’Italia che vogliamo far riemergere per far sì che in Europa possa riconquistarsi il luminoso posto che le spetta, a splendere non ci sia sempre e solo il Sole, sempre e solo la Notte.

Il futuro, ce lo immaginiamo così, illuminato dal torpore di un crepuscolo. Non sappiamo se è il crepuscolo che lascerà spazio alla Notte o al Giorno, ma sappiamo che è alla sua luce che vogliamo realizzare i nostri sogni, i sogni di noi, che di questo Paese siamo gli eredi».

Docente referente: prof.ssa Maddalena Salvemini.