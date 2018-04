MOLFETTA. IL PAPA DONERA' UNA ROSA D'ORO ALLA MADONNA DEI MARTIRI

Molfetta. Nella conferenza stampa tenuta presso il museo diocesano è stato annunciato il gesto/segno che compirà Papa Francesco al termine della celebrazione eucaristica di venerdì, 20 aprile 2018, XXV del Dies Natalis del Servo di Dio, don Tonino Bello, offrendo un ROSA d’oro alla Madonna dei martiri, realizzata con gli ex-voto che i fedeli donano alla Madonna.

Don Tonino ha sempre scorto dietro questo “segno” di tanta gente umile e povera, che con le sue lacrime, le attese, le speranze, il dolore per tragedie umane (perdita di un figlio/a, le morti sul lavoro o in mare) il segno di infinita attesa e fiducia. Il dono della rosa (che per questa storica occasione è stata realizzata da orafi di Napoli) ricorda che nessun dolore o morte o sofferenza è fine a se stessa se vissuta con fede. Prima o poi arriva l'alba del giorno nuovo, il sole di Pasqua, dove tutto torna a sbocciare, a fiorire. La vita, la speranza, la gioia, la festa, è più forte di ogni spina, di ogni prova che possiamo umanamente sperimentare nel nostro quotidiano cammino. Maria di Nazareth, ci conferma in questo. Lei "fiore di grazia gentile" (come cantiamo nell'inno a Lei dedicato) aiuti tutti noi, a somiglianza del suo servo, don Tonino Bello, a intonare il canto della primavera dello Spirito.

La Rosa è stata presentata al Vescovo, Mons. Domenico Cornacchia, e al Mininistro Provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise, p. Alessandro Mastromatteo.