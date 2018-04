MOLFETTA. ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA - VINI NATURALI DI PUGLIA

Molfetta. Ha preso il via il progetto “Vini Naturali Di Puglia”.

Dopo l'esperienza ed il percorso intrapreso lo scorso anno, che ha visto la partecipazione di cinque produttori/aziende che producono vini naturali/biologici e che sono stati ospitati presso l'Istituto Alberghiero di Molfetta, si rinnova l'appuntamento con una nuova impostazione.

Quest'anno, saranno gli allievi della scuola molfettese a spostarsi “sul campo” per far visita ai produttori.

Ha inaugurato la serie di “ospitate”, l'azienda Tenuta Macchiarola di Lizzano (TA), che partecipa all'Associazione Vinnatur.

Il titolare vignaiolo, il sig. Domenico Mangione, ha accolto gli alunni nel suo vigneto di primitivo che è in piena fase vegetativa ed ha spiegato loro quali sono le tecniche di coltivazione della vite e di selezione delle gemme, fornendo importanti notizie anche riguardo allo sviluppo della pianta per gli anni a venire.

Domenico insieme ai suoi collaboratori ed alla sua 'antera' ha anche risposto alle numerose domande rivolte loro dai ragazzi, che si sono mostrati decisamente interessati.

Ci si è poi spostati su un nuovo vigneto di Negramaro e Fiano, appena impiantato e che vedrà le prime vendemmie non prima del 2020.

E' seguita una visita in cantina, dove Domenico Mangione ha spiegato le sue tecniche di vinificazione ed ha parlato dei suoi vini che, da anni, insieme a tanti vignaioli che hanno sposato la filosofia del 'naturale' in vigna ed in cantina, riscuotono successi ed interesse a livello nazionale ed internazionale.

Tenuta Machiarola è stata presente all'evento annuale che si svolge a Villa Favorita a Vicenza dove si tiene un importante happening del mondo della viticoltura naturale e dove i vari produttori si scambiano pareri, informazioni e consigli per migliorare lo stato di salute della terra sulla quale producono e dei vini così ottenuti.

Dopo una degustazione di alcuni prodotti della Tenuta, Belle Vignole, Uno di Noi e Tippi la carovana dell’IPSSAR ha fatto rientro a Molfetta.

Il prossimo appuntamento è previsto per il 26 c.m.; protagonista il vignaiolo Natalino del Prete, un pioniere del vino biologico e naturale in Puglia a San Donaci (BR).

Il progetto è curato dai docenti Antonio Campanale, Sergio Nocco e Gerardo Pepe.