MOLFETTA. BEPPE ALLEGRETTA, PRIMO PASTRY CHEF NELL’ASSOCIAZIONE CHIC

Molfetta. Ancora un successo professionale per il pastry chef Beppe Allegretta, partito da Molfetta e che ha raggiunto i vertici della pasticceria.

E’ infatti il primo della sua categoria ad entrare nell’Associazione Charming Italian Chef, un vero e proprio onore per lui che attualmente cura la carta dei dolci di Unico di Milano, il ristorante stellato che sorge su uno splendido grattacielo.

Il giovanissimo talento, ma che ha al suo attivo un notevole curriculum e tante affermazioni professionali è giustamente orgoglioso perché finalmente si valorizza e si da il giusto peso alla pasticceria da ristorazione, prima sempre in secondo piano.

Il giovane e dotato molfettese è entrato a far parte di questa prestigiosa associazione durante l’ultimo congresso tenutosi pochi giorni fa. Allegretta ha voluto sottolineare l’importanza del fine pasto perché è quello che il cliente ricorda prima di andar via dal locale ribadendo l’importanza di questa figura in un ristorante gourmet.

Nato a Molfetta nel 1984, risulta essere uno fra i pasticceri più promettenti in Italia, visto il suo brillante curriculum che lo a visto a fianco dei più grandi, fra cui Bottura, Ducasse, Patterson, i fratelli Roca. nei ristoranti più prestigiosi in tutta Italia.

Ogni dolce è frutto di una progettazione e di uno studio meticoloso, infatti Allegretta basa la sua arte su elementi chiave quali: precisione, ordine, pulizia estetica e del gusto.

Ma non basta Il pastry chef pugliese fa anche parte essendo stato uno dei fondatori del gruppo Pass 121 che è l’acronimo di Passione, Alchimia, Scienza e Sogno che riunisce i talenti nel campo della pasticceria. Il numero magico invece si identifica con la temperatura in cui lo sciroppo di zucchero si trasforma in meringa.

L’Associazione CHIC, fondata nel 2009, ha al suo interno un centinaio di grandi professionisti e moltissime stelle Michelin. Questi creativi e selezionati professionisti propongono una cucina creativa, valorizzando ed esaltando le materie prime e le eccellenze di cui l’Italia è ricca.

L’unico dispiacere per il nostro pasticcere stellato, non poter essere apprezzato in pieno nella propria terra ed essere stato costretto ad emigrare al nord, terra a cui è molto grato, viste le opportunità che gli dato dal punto di vista umano e professionale che lo hanno fatto crescere e diventare un grande e quotato pastry chef in tutta Italia.

