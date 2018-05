MOLFETTA. GRANDE SUCCESSO ED EMOZIONI PER “IN THE NAME OF LOVE” - LIVE CONCERT DEI GODPLAY A MOLFETTA

Molfetta. Ha riservato tante emozioni, momenti di riflessione, buona musica, divertimento e risate, oltre che un clima di condivisione ed amicizia, il concerto live dei Godplay tenutosi a Molfetta in una insolita cornice.

Ebbene sì perché ad ospitare il gruppo formato da giovani frati e suore è stato una nota gastronomia su via Terlizzi, non nuova ad eventi che coinvolgono la città, come l’accensione dell’albero di Natale o il falò di San Corrado.

Mentre i clienti erano intenti a degustare pizze, dolci, panini, simpatici e più coinvolgenti degli stessi animatori di villaggi turistici, senza togliere nulla a chi lo fa di mestiere, frati e suore si aggiravano per il locale parlando di amore, bellezza, valori universali, rispetto dell’altro e perdono.

Una band coinvolgente e scatenata proponeva piacevolissima musica, molto gradita al pubblico presente.

I Godplay, christian band pop/rock, si è esibita a Molfetta con un evento singolare, ricco di musica, riflessioni, poesia e momenti di animazione.

L'evento, è stato organizzato in collaborazione con il CENTRO VOCAZIONALE dei Frati Minori di Puglia e Molise, ha consentito di scoprire alcuni tratti salienti della vita di Francesco d'Assisi, uomo e santo quanto mai attuale sul fronte scomodo delle tematiche della pace, del dialogo tra i popoli, dell'attenzione ai poveri e al creato.

Il live, intitolato “In the name of love” (riprendendo il sottotitolo di Pride degli U2), è stata così un'occasione non solo di gioia e divertimento ma anche di condivisione di messaggi positivi, sole armi di cui ha bisogno la nostra quotidiana speranza di stare in questo mondo nel nome dell'Amore.

La simpatica e brava formazione che ha conquistato i presenti stupiti di presenze insolite, ma poi divertiti e partecipi, era così composta: Francesco De Vivo - voce, Luigi Prencipe - voce, Fra Nicola Violante - voce, Mariagrazia De Cristofaro - voce, Roberta Carlucci - voce, Vito Murgolo - chitarra acustica, Maurizio Maurelli - chitarra elettrica ed effetti,Giuseppe Carella – batteria, Mimmo Corallo - basso, Alessandro Cellamare – percussioni.

All’ingresso una croce con ai piedi il cesto dei “Se fosse...”, i desideri inconfessati che ciascuno di noi ha, i bigliettini dove aprire il proprio cuore, far cadere la maschera e mettersi in contatto con Dio.

Anche i momenti di riflessione, fuori dall’ambiente chiesa, hanno avuto un carattere più scherzoso, ma non per questo meno incisivo.

L’evento in collaborazione con il CENTRO VOCAZIONALE dei Frati Minori di Puglia e Molise ha visto la presentazione e momenti di animazione a cura di Fra Luigi Riccio con interventi di Fra Nicola Violante e contributi poetici di Roberta Carlucci.

Si può quindi parlare di temi alti, di rispetto e amore per il prossimo e Dio anche in luoghi non usuali, anche usando musica, bigliettini, durante una pizza fra ragazzi purchè c’è amore, amicizia e sano divertimento. La vita che lodava San Francesco è anche questo.

Paola Copertino