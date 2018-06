MOLFETTA. BICICLETTATA SOLIDALE TUTTI UNITI PER LISA

Molfetta. Torna, in Città, la biciclettata solidale cittadina organizzata dall’Associazione “Un Mondo Migliore” e l’Avis Molfetta.

L’Associazione “Un Mondo Migliore” e l’Avis Molfetta organizzano per il secondo anno consecutivo la biciclettata solidale.

Ogni anno per una causa diversa lo scorso anno fu organizzato per il piccolo Felice Guastamacchia di Terlizzi affetto da una malattia genetica rara chiamata Epidermolisi Bollosa. Quest’anno come affermano i Presidenti dell’Associazione “Un Mondo Migliore” Caputi Dorotea e Avis Molfetta Gadaleta Cosimo “abbiamo pensato di aiutare una giovane ragazza di Molfetta di appena 28 anni con un cuore grande pronta ad aiutare le persone più deboli”, Lisa De Ceglia la quale si trova ad affrontare una battaglia che nessuno meriterebbe a causa di una emorragia cerebrale su malformazione artereo venosa. Lisa uscita dal coma ora si trova in Austria in un Centro Riabilitativo, per affrontare una lunga e costosa riabilitazione. Sta facendo piccoli progressi, ma ha bisogno ancora di gente solidale che le stia vicino e crede in lei.

Le due associazioni organizzano quindi per giorno 10 Giugno una biciclettata solidale per le vie della città. La biciclettata partirà da Piazza Municipio ore 8,30 ed il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto a Lisa de Ceglia per le sue cure in Austria. Ogni partecipante avrà diritto al pacco gara e a dei gadget, in più ci sarà a fine manifestazione una estrazione della lotteria con tanti premi tra cui il 1° premio in palio sarà una bicicletta offerta dall’Avis Molfetta.

La biciclettata è aperta a tutti dai bambini agli anziani, ci saranno anche i ragazzi con delle disabilità.

Sono stati invitati alcuni ragazzi disabili, per il fine dell'associazione, ovvero tutelare i diritti dei disabili e fare capire alle persone che anche chi vive un disagio, che può essere fisico o psichico, può fare qualsiasi cosa. Come è anche giusto aiutarli abbattendo le varie barriere partendo da quelle del pregiudizio a quelle mentali, culturali, sociali e quelle architettoniche che ostacolano l’integrazione delle persone con disabilità.

Durante la manifestazione ci sarà l’animazione dell’Agenzia Frog Entertainment. Inoltre si avrà anche la presenza di Antonio Manzoni il marito di Lisa e dell’Amministrazione Comunale.

Per iscrizioni contattare l’Associazione “Un Mondo Migliore” al 3475120332 o l’Avis Molfetta al 0803974578. Inoltre per iscrizioni saremo presenti presso XO in Piazza Municipio domenica 3 Giugno dalle 10,00 alle 13,00.