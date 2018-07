MOLFETTA. ALL'OASI SAN GIACOMO ARRIVANO I PRECIOUS, TRIBUTE BAND DEI DEPECHE MODE

Molfetta. I Precious, tribute band dei Depeche Mode, si esibiranno venerdì 20 all'Oasi San Giacomo Lounge Bar (S.S. Molfetta-Bisceglie) in un live che proporrà i più grandi successi della storica formazione.

I Precious nascono a Taranto nel 2012 e iniziano col condividere la propria passione artistica, abbracciando la concezione di riproporre in maniera più fedele possibile, la musica dei propri beniamini. Il set up e l’esecuzione dal vivo scelti dalla band, mirano a ricalcare l’impatto sonoro e gli arrangiamenti che i Depeche Mode portano nei loro tour da ormai 20 anni: batteria rock molto presente, suoni synth ed elettronica (a cui è dedicata un’attenzione particolare), chitarre caratteristiche e videoproiezione di screen e visual (alcuni dei quali realizzati in proprio) che sono visibili durante i concerti dei Depeche Mode. La voce è affidata a Save, frontman energico e carismatico che ricorda, sia nell’aspetto fisico che nella timbrica, il giovane Dave.

Tra il 2017 e il 2018 i Precious ripropongono live nei loro concerti lo Spirit Show, uno spettacolo ispirato scenograficamente e come set list al Global Spirit Tour, che ha portato i Depeche Mode ad esibirsi in tutto il mondo con centinaia di date.

In 6 anni di attività la band si è esibita in tantissimi locali, suonando in prestigiosi club e in importanti eventi del circuito musicale di Puglia, Basilicata e Campania. Nel 2018 con la cover di "Wrong" entrano a far parte di "Enjoy The Tribute", una compilation contentente brani incisi dalle più importanti tribute band italiane.

L'evento, che avrà inizio alle 22:00, è organizzato da Michele Farinola, in collaborazione con Amazing Dj's Group e Sound of Music Event. L'ingresso è libero, con consumazione obbligatoria. Il dj set sarà a cura di Narrow (La Situazione).