MOLFETTA. AL VIA “ORIZZONTI – IL NUOVO CINEMA ITALIANO”

Molfetta. Comincia oggi alla Cittadella degli Artisti la rassegna di SpazioLeArti “Orizzonti- il nuovo cinema italiano“, un ciclo di tre appuntamenti con il giovane cinema italiano d'autore per delle belle serate da trascorrere nella cornice degli spazi estivi della Cittadella degli Artisti, a Molfetta, dal 18 luglio al 1 agosto.

La visione dei film sarà preceduta da una breve video-presentazione dei registi e seguita da una degustazione diversa per ogni serata nello spirito di convivialità e condivisione di SpazioLeArti. La cura del progetto è di Sergio Sasso e Marco Di Stefano. La rassegna è l'occasione per vedere film di registi italiani emergenti che si muovono in uno scenario di produzione e distribuzione cinematografica indipendente che spesso li rende invisibili al grande pubblico di casa nostra. Autori che trovano però frequenti e felici riscontri nei festival, soprattutto internazionali, a riprova del loro talento.

Ad aprire la rassegna questa sera alle 21,30 il pluripremiato film di Matteo Vicino “Lovers”, uscito nelle sale italiane nell’aprile 2018 con grande favore di critica e pubblico.

Il programma completo della rassegna:

Merc. 18 luglio LOVERS di Matteo Vicino (2018). Interpreti: Primo Reggiani, Margherita Mannino, Ivano Marescotti

Quattro storie si intrecciano in una trama sottile che riproduce, attraverso vari personaggi, analoghe dinamiche di potere, gelosie, meschinità, tradimenti, slanci ed egoismi. Insolita commedia, “Lovers” ha vinto come miglior film in diversi festival europei e americani tra cui Lisbon International Film Festival, Crystal Palace International Film Festival London, Fort Lauderdale International Film Festival.

Merc. 25 luglio TRANSFERT di Massimiliano Russo (2017). Interpreti: Alberto Mica, Massimiliano Russo, Paola Roccuzzo.

Thriller psicologico sulla psicoterapia, è un gioco di specchi, un avvincente sfida intellettuale servita allo spettatore dai puntuali colpi di scena. Il film è stato accolto al Roma Web Fest con grande entusiasmo di pubblico (10 minuti di applausi) e di critica. Ha guadagnato riconoscimenti in diversi festival internazionali: 8 premi agli Oniros Awards (tra cui miglior film e regia), il Gold Movie Awards a Londra al prestigioso BAFTA.

Merc. 1 agosto AL MASSIMO RIBASSO di Riccardo Jacopino (2017). Interpreti: Matteo Carlomagno, Viola Sartoretto, Alberto Barbi.

Sullo sfondo di una Torino buia e irriconoscibile, il film si fa portavoce di un problema attuale particolarmente diffuso ma poco discusso, soprattutto nella cinematografia italiana: il collasso di molte piccole o medie imprese edilizie per mano della malavita che, rinunciando a qualsiasi etica, è in grado di vincere gare d'appalto conquistando il mercato. Tra drammatico, noir e un tocco di fantastico, il film è prodotto con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte e Rai Cinema ed ha riscosso grande successo al Torino Film Festival.

La rassegna si svolgerà presso La Cittadella degli Artisti - Via Bisceglie 775 - Molfetta. Ingresso dalle ore 21,00 - inizio film ore 21,30

Ticket : € 5,00 per info: SpazioLeArti/Teatrermitage 340.8643487 – spaziolearti@gmail.com