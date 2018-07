MOLFETTA. JOE SATRIANI E PAT METHENY. I GUITAR HEROES A MOLFETTA

Molfetta. Grandi, grandissimi musicisti a Molfetta, sabato 21 e domenica 22 luglio: oggi e domani l’anfiteatro di ponente ospita i concerti di due talenti internazionali Joe Satriani e Pat Metheny.

Con sei dischi d’oro ed altrettanti di platino, oltre 10 milioni di album venduti in tutto il mondo, 15 nomination ai Grammy ed un Grammy conquistato con l’album di debutto nella band Chickenfoot, Joe Satriani, sceglie Molfetta per l’unica data in Puglia del suo “What happens next tour 2018”. Personaggio di culto della scena statunitense, ha suonato, in veste di solista principale, con il leggendario Mick Jagger e con i Deep Purple. Il concerto in programma stasera porta a Molfetta fan da tutta la regione e oltre.

Domani è la volta di Pat Metheny, il chitarrista del Missouri, in esclusiva per l’Italia meridionale, reduce dal successo all’edizione 2018 di Umbria Jazz. Con lui sul palco Antonio Sanchez, alla batteria, Linda May Ann Oh, al basso, Gwilym Simcock, piano e tastiere.

In contemporanea nei due giorni, nell’anfiteatro di ponente, ci sarà anche la Fiera del Disco e del Vinile. Anche questi due appuntamenti portano la firma Bass Culture, una delle più importanti realtà organizzative della regione, e del comitato tecnico composto da Pierluigi Camicia, Pietro Centrone e Ugo Sbisà. Sono stati sottoposti al vaglio del Comune, attraverso il bando predisposto dall’assessorato alla cultura, ed entrato a far parte del cartellone “Eventi Molfetta”.

Il ciclo di appuntamenti, che include anche il concerto di Fiorella Mannoia (23 agosto), si avvale del patrocinio di Puglia promozione. Biglietti e info sul circuito TicketOne e BookingShow. Inizio concerti ore 21.