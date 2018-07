MOLFETTA. LA CITTÀ ACCLAMA SOLLIMA E GLI APULIACELLOSOLOISTS

Molfetta. Pubblico in delirio e standing ovation finale per Giovanni Sollima e gli ApuliaCelloSoloists, lunedì 23 luglio scorso nella Cattedrale di Molfetta, per uno spettacolo prodotto e targato Fondazione musicale Vincenzo Maria Valente, che porta avanti la propria stagione artistica sotto la direzione del maestro Giuseppe Carabellese, uno dei fondatori dell’ensemble dei sette violoncellisti che hanno accompagnato il grande compositore e musicista palermitano.

Il repertorio è spaziato da Beethoven a Cirri a musiche dello stesso Sollima, con particolare attenzione alla forza del canto popolare come l’inno dell’Africa, un Sirtaki composto da Sollima nel 2015 e ironicamente dedicato alla Merkel, fino ad una inaspettata versione di “smells like teen spirits” dei Nirvana con tutti gli 8 violoncelli convertiti al rock più travolgente. Quello di Sollima e dei talentuosi violoncellisti pugliesi (Giuseppe Carabellese, Andrea Cavuoto, Fabio de Leonardis, Tiziana di Giuseppe, Gaetano Simone, Francesco Tanzi e Luciano Tarantino) è stato un viaggio che ha ripercorso momenti diversi della storia della musica, concentrandosi sui suoni tipici dei paesi del bacino del Mediterraneo, dal Sud Africa, alla Grecia, passando per la taranta pugliese sino alla Sicilia. Non sono mancati i momenti di umorismo quando, nel mezzo di un brano di un compositore del ‘700 di nome Salvini, Sollima ricorda di dover assumere, di fatto assumendolo, un antibiotico. Particolarmente intenso il duo Carabellese-Sollima, con un travolgente pezzo in 12/8 - “ violoncelles vibrez” - composto dallo stesso protagonista. Il grande musicista siciliano, che suona un violoncello “Francesco Ruggieri” della seconda metà del ‘600, ha confermato di avere un pubblico trasversale, dagli estimatori di musica colta agli appassionati di rock, conquistando tutti. La tappa di Molfetta, dove è intervenuto anche il sindaco Tommaso Minervini ed il pittore Omar Galliani, è stata l’ultima del maestro Solima e degli ApuliaCelloSoloists, che si sono esibiti a Cisternino, Rutigliano, Lecce, Foggia e Matera .

La Fondazione Valente, con la presidenza dell’avv. Rocco Nanna, terrà altri due concerti estivi: l’1 agosto al lido Algamarina con Maurizio di Fulvio trio & Alessia Martegiani vocalist per “Napoli, latin jazz e pop songs” ed il 2 settembre al Chiostro di San Domenico con gli “Archi all’opera”, un ensemble del teatro Carlo Felice di Genova.

Per informazioni visitare il sito Fondazionemusicalevalente.com. I biglietti sono disponibili presso Libreria Il Ghigno Molfetta, via Salepico n. 47.

Un video della serata: https://youtu.be/f8WXIEpWiEE