MOLFETTA. SANREMO GIOVANI FA TAPPA A MOLFETTA

Molfetta. Così come Area Sanremo Tour punta ai giovani, anche la città di Molfetta punta ai giovani. In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura si svolgeranno a Molfetta venerdì 3 agosto le selezioni ufficiali per Area Sanremo giovani, che consentiranno di raggiungere l’ambito palcoscenico dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo.

“Solo tre le date in Puglia per accedere alla successiva fase e siamo molto lieti – spiega l’Assessore Sara Allegretta – di accogliere nella nostra città, per la prima volta in assoluto, un evento così prestigioso. Offrire ai nostri giovani cantanti un palcoscenico ed una opportunità così importante, per mostrare il proprio talento artistico-vocale, non ha precedenti. Anche la Rai e Sanremo hanno compreso l’importanza di valorizzare la sezione dedicata ai giovani, come ricambio generazionale e di format. In tantissimi, già subito dopo la conferenza stampa di presentazione, si sono iscritti alla competizione direttamente sul sito Areasanremotour.it”. Superata questa fase, i giovani prescelti passeranno alla fase successiva e poi alla trasmissione che andrà in onda su Rai Uno dal 17 al 21 dicembre 2018, sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni. Infatti, come hanno titolato numerosi quotidiani e telegiornali in questi giorni: “Il Festival di Sanremo 2019 cambia pelle”. La sessantanovesima edizione si contraddistinguerà per l’assenza della divisione tra le categorie Nuove Proposte e Big, dato che due cantanti esordienti, che usciranno da Sanremo Giovani 2018, accederanno di diritto al Festival cantando insieme a quelli che fino allo scorso anno avremmo definito “Campioni”. La decisione è stata presa dal direttore artistico Claudio Baglioni. Il nuovo contest, che andrà in onda su Rai Uno a dicembre 2018, vedrà 24 artisti “under 36” sfidarsi per conquistare la vittoria e aggiudicarsi i 2 posti disponibili per partecipare al Festival di Sanremo 2019.

“Abbiamo voluto offrire il palcoscenico dell’Anfiteatro di Ponente - prosegue l’Assessore - quale location ideale per questa occasione, che si inserisce nel cartellone Eventi Molfetta 2018, consentendo così gratuitamente a tutta la cittadinanza di poter assistere alle selezioni, auspicando di vedere qualcuno dei selezionati a Molfetta raggiungere il traguardo finale”.