MOLFETTA. IL MAESTRO ANGELO INGLESE OSPITE DELLA GALA NIGHT DEL "RIETI E SABINA FILM FESTIVAL"

Molfetta. La "Fotonica Non-Profit" ospiterà nella serata di premiazione dei vincitori del "Rieti e Sabina Film Festival 2018" le prestigiose performances del M° Angelo Inglese Jr.

Il 22 settembre prossimo, presso il prestigioso Teatro Vespasiano di Rieti, nella Gala Night, evento di chiusura del Festival Internazionale del Cinema (Patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Rieti, dall'Ambasciata del Giappone, dalla Fondazione Italia-Giappone e la Roma Lazio Film Commission), nel corso della cerimonia di premiazione, i prestigiosi ospiti ed il pubblico presente assisteranno a varie performances artistiche, tra le quali spicca quella incentrata sulla vita del M° Angelo Inglese Sr., raccontata nel libro "Si chiamerà Angelo!" (Ed. "Sillabe") del M° Angelo Inglese Jr.

Compositore fecondo, clarinettista, chitarrista, didatta e direttore di banda, è nato e cresciuto tra due conflitti mondiali. Emigrato negli anni Cinquanta in Venezuela, vi perpetua la sua missione di docente creando due bande governative e compone musica per banda e canzoni, genere quest’ultimo in cui riconosce la sua più bella produzione musicale. Ritornato in Italia, negli anni Sessanta, svolge un ruolo importante sia nell’ambito della scuola musicale di Molfetta (Bari) che in quello creativo. Ha diretto per anni la banda cittadina ricevendo la più ampia e meritata considerazione da parte di tutta la comunità.

Riconoscendo nella figura e nella biografia del M° Inglese Sr. una importanza per la storia e la tradizione musicale della Puglia, e sposando la causa del nipote (il M° Inglese Jr., Presidente e Direttore Artistico dell'Associazione Musicale "Angelo Inglese"), nell'aver programmato una serie di eventi in memoria del nonno in occasione del Centenario della sua nascita, verrà indetto un bando di concorso privato per i filmakers che vorranno cimentarsi nel racconto di questa magnifica e avvincente storia con un cortometraggio, un lungometraggio o un documentario.

La presentazione del bando avverrà all'interno del Festival, successivamente alle performances programmate.