MOLFETTA. REVAMPING DELL'IMPIANTO DI SELEZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI.

Molfetta. Nel 2015 il Comune di Molfetta trasmetteva al Servizio Ciclo Riliuti e Bonifica della Regione Puglia una "Relazione Tecnico Economica" con l'analisi costi benefici del Piano di sviluppo impiantistico comprendente la realizzazione, nell'area sita in zona artigianale, di un nuovo impianto di selezione degli imballaggi in plastica e il decentramento, presso altra "piattaforma satellitare" delle altre filiere; con la Deliberazione della Giunta Comunale N. 253 del 5 settembre 2018, è stato approvato in linea tecnica ed amministrativa il progetto definitivo di "Revamping dell'impianto di selezione dalla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani" dell'importo complessivo di € 7.700.000,00 di cui € 6,629.023,87 per lavori a corpo e oneri della sicurezza ed € 1.070,976,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

A seguito di espletamento mediante procedura aperta della gara per l'affidamento dell'attività di verifica e di supporto per la validazione della progettazione definitiva in parola, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, i lavori erano stati assegnati in favore della società Inarcheck S.p.a. di Milano.

