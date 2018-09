MOLFETTA. FA': LA FIERA DELLE AUTOPRODUZIONI IL 30 SETTEMBRE A MOLFETTA

Molfetta. Un'altra economia è già realtà: la fiera delle autoproduzioni, in programma il 30 settembre dalle ore 10:00 alle 23:00 presso Piazza Garibaldi (Villa Comunale) promuove un altro modello di economia e di vita, con al centro non il denaro ma le persone e le relazioni, a dimostrare che non esiste solo il lavoro salariato, generatore di disuguaglianza, imbarbarimento, alienazione, ma una miriade di altre realtà capaci di produrre, lavorare e pensare in armonia con se stessi, gli altri e la natura. Essa non usufruisce di sovvenzioni pubbliche o private, ma si autofinanzia mediante i principi dell’autogestione.

L’organizzazione chiederà ai produttori o agli artigiani che espongono e vendono i propri prodotti un contributo minimo di 10 €. Tutto il giorno bancarelle di agricoltura contadina naturale, artigianato etico, baratto e uso libero giocoleria e animazione per bambini. Il Programma:

Mostra “Le Locandine della Fiera (2008 – 2018)” a cura di Labbestia

Musica dell'Orchestra Clandestina

Ore 11.30 – Cibo Genuino Piccola Sagra del Peperone Crusco e Cucine Critiche Contadine e di Strada

Ore 12.00 – Burattini “La Novella di Pulcinella” di e con Pantaleo Annese

Ore 17.00 – Laboratorio “Gli Odori della Natura”. Riconoscimento e duplicazione di Piante Aromatiche. A cura di “Adotta un Orto – Terlizzi”.

Ore 19.00 – Videoproiezione Aspettando Genuino Clandestino. Verso l’incontro generale del 5-6-7 ottobre in Puglia “Campoliberatutti” di Domenico de Ceglie e Giordano Bruno Balsamo

Info: www.fieradelleautoproduzioni/blogspot.it

La Fiera delle Autoproduzioni è nata il primo maggio del 2008 a Le Macerie “Baracche Ribelli”. Quella fu la prima di una serie di fiere mensili tenutesi a Molfetta ogni ultima domenica del mese. Attualmente la Fiera è l'espressione mensile di una rete solidale composta da piccoli produttori del settore agroalimentare chiamata Movimento Terre (Rete delle Autoproduzioni di Puglia e Basilicata) che localmente intreccia rapporti con realtà attive del luogo in cui si svolge la fiera. Molfetta. All’interno della rete organizzatrice pertanto possono essere trovate associazioni, movimenti o singoli individui la fiera è del tutto autorganizzata e sperimenta la pratica dell'autogestione attraverso il momento assembleare in cui, il gruppo attivo di produttori e organizzatori assume le scelte che riguardano la fiera ma, più in generale, le scelte della rete di cui fanno parte.

Il momento assembleare si tiene ogni primo martedì del mese. Inoltre nel corso di ogni fiera, nel primo pomeriggio, tutti i produttori si riuniscono in assemblea. Questa manifestazione è stata pensata per promuovere un altro modello di economia e di vita, che metta al centro non il denaro ma le persone e le relazioni, a dimostrazione che non esiste solo il lavoro salariato, spesso generatore di disuguaglianza, imbarbarimento, alienazione, ma una miriade di altre realtà capaci di produrre, lavorare e pensare in armonia con se stessi, con gli altri e con la natura.

Da qui l’idea di promuovere le autoproduzioni, il baratto e circolo virtuoso del riuso. La fiera delle Autoproduzioni non usufruisce di alcun tipo di finanziamento né pubblico né privato. Tutte le spese della manifestazione (che cerchiamo sempre di contenere) vengono coperte dai contributi di banchetti che vi partecipano e dalla cucina da strada, alle volte autogestita, alle volte affidata a singoli individui o gruppi.