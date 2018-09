MOLFETTA. L'AICCOS MOLFETTA CERCA GIOVANI PER IL SERVIZIO CIVILE

Molfetta. La Regione Puglia ha approvato il progetto "UNA MANO IN PIU' – QUINTA EDIZIONE - Interventi di animazione domiciliare per persone anziane", promosso da AICCOS ONLUS , allo scopo di inserire i volontari in Servizio Civile in progetti di animazione domiciliare per persone anziane, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita , valorizzare le autonomie residue e favorire la partecipazione alla vita sociale delle persone anziane, che godono di relativa autosufficienza ma vivono un stato di solitudine.

Il progetto ha una durata di 12 mesi, con un impegno non inferiore a 12 ore settimanali. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 18:00 del 28 settembre 2018. Possono candidarsi ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 28 anni (un posto è riservato ad un giovane con bassa scolarità).

Per maggiori informazioni sul bando, i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande, è possibile consultare il sito internet, aiccos.org, inviare una mail a aiccos@pec.it e aiccos2017@gmail.com, oppure telefonare al numero 080.8500084.