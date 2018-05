MOLFETTA. PALLAVOLO MOLFETTA U/14 ALLE FINALI NAZIONALI DI CATANIA

Molfetta. Terminata l'esperienza della squadra Under 14 della Pallavolo Molfetta, allenata dal prof. Franco de Florio, alle Finali Nazionali svoltesi a Catania. La squadra, composta esclusivamente da ragazzi molfettesi, si è ben distinta classificandosi ottava su dodici partecipanti alla prima fase. Scontratisi con squadre più blasonate ed attrezzate i ragazzi non hanno certo sfigurato sul piano del gioco ed il loro impegno è sfociato in un'appassionante partita finale che ha visto prevalere i molfettesi per 3-0 sulla rappresentativa del Friuli. Molto bella e formativa è stata l'esperienza fatta dai ragazzi stessi che sono stati anche seguiti sul posto da un gruppo di genitori.