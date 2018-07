MOLFETTA. MAKULA, PARLA IL CAPITANO: "MOLFETTA MERITA DI ESSERE PROTAGONISTA"

Molfetta. Non potevano non essere Angela Pantaleo e Adriana Altamura le prime protagoniste della stagione 2018/2019 della Makula Molfetta a essere annunciate. Capitano e vice capitano, quasi venti gol in due nella scorsa stagione, hanno deciso di vestire la maglia biancorossa ancora per un altro anno, «da protagonisti», annunciano all'unisono.

A Molfetta giocano da anni e con il duo tecnico Camporeale-Spadavecchia hanno vissuto tre stagioni: la prima di formazione, la seconda di crescita con il raggiungimento dei primi playoff promozione e, infine, l'ultima quella della consacrazione con la ferita ancora aperta del campionato perso all'ultima giornata e delle Final Four di Coppa Puglia sfumate ai rigori.

«Dopo i risultati raggiunti nella stagione passata, possiamo dire che la fase di crescita della squadra è stata estremamente positiva», è il commento di Angela Pantaleo. «Sicuramente per la nuova stagione si lavorerà per fare meglio e dar seguito alla crescita di questa società che sta dimostrando di lavorare con professionalità, passione e determinazione», continua la laterale a disposizione di Mister Nico Camporeale. «Queste sono le qualità che io metterò a disposizione delle mie compagne per rendere speciale questa nuova avventura che ho scelto di abbracciare dimostrando un forte attaccamento alla maglia», conclude.

In settimana l'ASD Makula Molfetta renderà note le altre giocatrici che faranno parte della rosa.