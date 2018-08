MOLFETTA. MAKULA MOLFETTA, ALTRO COLPO: ARRIVA ANTONELLA ZACCAGNINO

Molfetta. L'ASD Makula Molfetta annuncia che Antonella Zaccagnino è una nuova giocatrice a disposizione di Mister Nico Camporeale.

L'innesto è tra quelli più voluti dallo staff tecnico e dirigenziale e porta a Molfetta una giocatrice ormai esperta e con grandi doti. Classe '91, Zaccagnino inizia la sua esperienza in Basilicata, sua terra d'origine, fino a vestire la maglia neroazzurra prima del Futsal Bisceglie e poi del Bisceglie Femminile. Due anni in Serie A2 sul parquet del PalaDolmen con gol importanti e la soddisfazione della promozione in Serie A e della Coppa Italia sfiorata e persa solo in finale a Bari.

Pivot veloce e tecnico Zaccagnino sarà da subito inserita nella squadra pronta a iniziare la preparazione a fine mese in vista della stagione imminente.

«Zaccagnino è una delle prime giocatrici che abbiamo contattato ed è anche lei un vero e proprio colpo di mercato di cui andiamo fieri», commenta il tecnico molfettese.

«E' una giocatrice dinamica, sveglia e intelligente cosa che in questo sport è un mix fondamentale. Rispetto agli altri pivot che ho a disposizione lei ha altre caratteristiche e questo non potrà che farci bene, sarà una risorsa. Spero che riesca da subito a divertirsi con noi e per lei non mancheranno le occasioni per togliersi soddisfazioni», conclude Camporeale.