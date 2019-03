ilFatto.net - Molfetta

L’America è la terra delle opportunità. Anche per quanto riguarda le vacanze! Non è semplice stilare un ragionevole elenco di mete preferenziali da visitare in America. È un gran bel lavoro, sapete? Perché una vita intera non basterebbe per conoscerla tutta, senza perdersi qualche bellezza. Un viaggio in America prevede delle scelte molto soggettive; ma noi mica vi lasciamo soli!

Vi daremo comunque qualche indicazione di massima. Poi, il nostro consiglio è: lasciatevi ispirare! Le vacanze americane sono tra le più emozionanti…vi è davvero qualcosa che cattura il cuore di ogni visitatore. Tante le meraviglie naturali, spaziando dalle spiagge da film, con sabbia bianca, della Florida alla neve che imbianca le cime del Colorado, dalle sorprendenti formazioni geologiche del deserto dell'Arizona, alle ampie distese d’America. Un sogno per i viaggiatori.

Le montagne rocciose, che si estendono dal Colorado al Wyoming, offrono panorami splendidi, da vivere con le escursioni. Tutta la famiglia le adorerà.

I presidenti scolpiti nel Monte Rushmore, che fa parte delle Black Hills in sud Dakota, sono stati creati nel granito dell’Harney Peak dall’artista Gutzon Borglum, in 14 anni, e sono un omaggio ai primi 150 anni di storia americana, reso attraverso i volti di 4 presidenti degli Stati Uniti - George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abramo Lincoln.

Oggi è possibile ammirare questa opera, durante un tour guidato durante il quale viene raccontata la storia dell’America lungo il percorso del Presidential Trail. Vi piacerà.

Meta obbligata per escursionisti, appassionati di birdwatching e di fotografia è il Parco Nazionale di Yellowstone. Ospita l’Old Faithful (uno dei geyser più caratteristici del mondo), oltre a una ricca fauna; potrete scorgere, tra gli altri, orsi grizzly, alci, lupi e bisonti. Ma ancora più suggestivo è il Grand Canyon: la prova della potenza e della bellezza della natura. Non si può che restare stupiti dall’immensità di questo canyon dalle pareti scoscese, lungo 446 km, largo 29 km, e profondo 1 km e mezzo, scavato nel corso dei secoli dal Fiume Colorado.

Il Parco Nazionale omonimo si occupa di preservare la zona e la sua fauna, creando la situazione ideale per fare escursionismo in una delle “Sette Meraviglie Naturali” del mondo. Questo un primo liofilizzato delle meraviglie naturali imperdibili.

Poi, parlando di America, è impossibile non citare la Statua della Libertà. Vi pare? Accoglie chi entra nel porto di New York con la sua torcia fiammeggiante sulla Liberty Island. Impressionate per la sua imponenza. Si tratta di un dono della Francia risalente al 1886, ed è possibile ammirarla in tutta la sua gloria grazie alle gite in barca organizzate, che fanno il giro dell’isolotto. Si può salire sulla cima per ammirare New York City dall’alto. Caspita!

Altra bellezza da vedere è il Monumento a Washington: eretto tra il US Capitol e la Casa Bianca, si erge per 170 metri, stagliandosi nel cielo. Costruito completamente in marmo bianco, splendido gneiss azzurro e granito, sicuramente vale la pena di fotografarlo da lontano sfruttando la terrazza del National Mall.

Anche qui si può salire in cima, sino alla terrazza panoramica, per ammirare una vista spettacolare della capitale statunitense. Meraviglioso lo Space Needle (Ago Spaziale). Una torre situata a Seattle, principale simbolo della città dell'area nord-occidentale del paese. Costruito nel 1962 per la Seattle World Fair, il futuristico Ago si erge per oltre 180 metri. Esperienza bellissima è salirci (a 158 metri d’altezza) per ammirare la città o cenare all’esclusivo ristorante rotante SkyCity.

Mai sentito parlare dell’Hoover Dam? È una diga di cemento, alta 220 metri, costruita tra il 1931 e il 1936 per immagazzinare l’acqua del fiume Colorado, al confine tra Arizona e Nevada. Attrae appassionati di storia, ingegneri, e architetti, ma non solo: è possibile fare una visita guidata della diga e della centrale idroelettrica associata ad essa.

Meta popolare per i viaggi di nozze, la città di Niagara Falls, nello stato di New York, ospita le famose e romantiche cascate del Niagara. Incluse, tra ciò che è da visitare, le altre attrazioni della città: casinò, musei, hotel e ristoranti.

Posizionata nella zona collinare a nord-ovest di Los Angeles, Hollywood è sicuramente una delle mete preferite dai turisti, essendo il punto di riferimento per l'industria cinematografica mondiale.

Gente proveniente da ogni parte del globo si reca ad Hollywood per incontrare i più illustri attori e produttori cinematografici, attendere a prestigiosi eventi e passeggiare sulla Walk of Fame.

E infine Las Vegas, il paese dei balocchi, dove tutti i desideri diventano realtà, e nessuno può vietare di fare qualcosa. Qui, hotel lussuosissimi e grandi casinò, dove il gioco d'azzardo diviene una grande industria legalizzata. Se siete fortunati nel gioco, tentate la sorte!

