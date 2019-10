ilFatto.net - Molfetta

Il Trentino Alto Adige è un insieme di luoghi incantevoli naturali: i massicci montuosi, con i maestosi ghiacciai da cui scendono acque abbondanti che hanno scavato il territorio e hanno trasformato queste zone in vere e proprie meraviglie della natura.

E poi i boschi di conifere, vette, vallate, fiumi e torrenti, laghi, fantastici giochi di luci tra le guglie delle Dolomiti. La regione è nota anche per i suoi i pittoreschi paesini, incastonati in una natura ancora incontaminata e senza tempo.

Il posto ideale per praticare sport, sia estivi che invernali (gli appassionati conoscono il Trentino anche per l'immenso comprensorio sciistico composto da centinaia di chilometri di piste moderne ed attrezzate), escursioni e trekking, e per dedicarsi all’arte e alla cultura. C’è tanto da vedere, a cominciare dal capoluogo della regione, Trento, dalla bella Bolzano e da Merano.

La prima è una città che si esprime attraverso architettura e arte, sono, infatti, presenti numerosi musei; suggestivi sono la piazza del Duomo di San Virgilio, costruito in stile romanico e luogo delle sedute formali del Concilio di Trento, e il Castello del Buonconsiglio.

La seconda occupa un territorio considerato da sempre la frontiera fra l'Italia e il mondo germanico, e per questo è spesso soprannominata Porta delle Dolomiti. Da vedere il centro storico, ma la città diventa magica nel periodo natalizio, per i suoi tipici e colorati mercatini.

Simbolo della città di Merano è il campanile della Chiesa Parrocchiale di San Nicola, uno dei più alti in Alto Adige. Questa è considerata, ormai da moltissimi anni, una città di cura, per il suo clima salubre e mite. Nel 1933 fu scoperta l'acqua contenente radon e si trasformò da stazione climatica in città termale.

Ma sono comunque numerosissimi i centri termali del Trentino, tutti collocati in contesti naturali splendidi. Le acque sono infatti rinomate in tutta Europa perchè curative di varie patologie della pelle, problemi circolatori, respiratori, digestivi ed artro-reumatici. Tra le principali stazioni termali: Levico Terme, Vetriolo Terme, Roncegno, Pejo, Rabbi.

Molto, molto carina è Rovereto, con le sue strette viuzze e le piccole piazze del centro storico, che le conferiscono un'atmosfera quasi veneziana. Da anni si svolge qui il Festival Oriente Occidente, manifestazione conosciuta a livello internazionale dedicata al teatro e alla danza contemporanea, nonché il Festival Mozart che omaggia ogni anno la memoria del compositore.

Restando in tema di festival e manifestazioni rinomate, avrete sicuramente sentito parlare del Palio del Brenta, a Borgo Valsugana. Qui, giocolieri, arcieri e sbandieratori ricreano ogni anno, di solito alla fine di agosto, una vera atmosfera medievale. La festa inizia con il Palio tra le due contrade, Farinoti e Semoloti, che si sfidano al tiro con la fionda e al tiro della fune sull'antico ponte per poi finire con la spettacolare zatterata sul Brenta. Oltre 300 figuranti prendono poi parte al Grande Corteo Storico, e in piazza si conclude la sfida tra le contrade con il tiro dell'arco e l'assegnazione del palio alla contrada vincitrice.

Davvero bellissima da vivere. Imperdibile è il MART, importantissimo centro italiano di arte moderna e contemporanea: propone grandi mostre tematiche, esposizioni temporanee, percorsi artistici sull'arte del Novecento.

Possiede un patrimonio di oltre 30.000 opere che comprende dipinti, disegni, incisioni e sculture, tra cui i capolavori di De Chirico, Morandi, Fontana e artisti internazionali del calibro di Andy Warhol.

Più recente, il nuovo Museo delle palafitte di Fiavè che presenta un'ampia varietà di testimonianze archeologiche; questo luogo era già noto per la sua importanza archeologica, ma solo dalla seconda metà del XIX secolo, alcuni scavi mirati portarono alla luce i resti di insediamenti umani di epoca preistorica.

Se, oltre all’arte, siete appassionati di storia, il Trentino fu teatro di agguerriti combattimenti all'epoca del primo conflitto mondiale e ne conserva molti ricordi. Sono ancora vivi i resti di numerosi percorsi realizzati all'epoca della Grande Guerra. Imperdibili le sette fortezze sugli Altipiani di Folgaria, Lavarone e Luserna, le trincee e le fortificazioni in Vallagarina e sul Pasubio, ma anche nel settore del Tonale, a Riva del Garda, in Valsugana.

E ora veniamo allo sport: il Trentino è un vero paradiso per chi pratica sport invernali! A dominare gran parte del paesaggio del Trentino sono le Dolomiti, tanto belle e speciali da esser state riconosciute dall'Unesco Patrimonio naturale dell'Umanità.

Sono presenti 800 chilometri di piste, potrete sbizzarrirvi al Dolomiti Superski, il più grande al mondo, allo Skirama Dolomiti Adamello Brenta, in Val di Fiemme, a San Martino di Castrozza, a Madonna di Campiglio, nell'Altopiano della Paganella, in Val di Sole e sul Tonale.

Sono presenti anche numerosi snowpark, aree sciistiche più adatte alle famiglie, con maestri specializzati e asili sulla neve.

Se siete amanti delle passeggiate in bicicletta, una splendida pista ciclabile che attraversa completamente la val di Fiemme e la val di Fassa, per un totale di 50 km, è un’esperienza che non dovrete perdervi. È adatta a tutti in quanto si può percorrere in salita (pendenza del 5%) ma anche in discesa. Attraversa i paesi di Alba di Canazei, Campitello di Fassa, Fontanazzo, Campestrin, Mazzin, Pera di Fassa, Pozza, Soraga, Moena, Predazzo e Molina di Fiemme. In inverno diventa la pista da sci di fondo della Marcialonga.

Infine, uno spettacolo di incomparabile bellezza per i più temerari offre la visita al Canyon di Rio Sass, profonda gola che taglia in due l'Alta Val di Non, percorribile grazie a passerelle e scalette. Un dislivello di 145 metri di emozioni e giochi di luce tra stalattiti e stalagmiti, colonie di alghe rosse e verdi che tingono le rocce con fiammate improvvise.

