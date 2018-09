MOLFETTA. AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE CARTOGRAFICA RELATIVA ALLA ZES (ZONA ECONOMICA SPECIALE)

Molfetta. per favorire la crescita economica del Mezzogiorno, lo Stato ha istituito le zone economiche speciali (ZES) “al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi che consentono lo sviluppo, in alcune aree del paese delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree”. La Giunta Regionale ha approvato la proposta progettuale per l’istituzione delle zone economiche speciali riservando, in prima battuta, venti ettari al territorio del Comune di Molfetta da inserire nel piano strategico predisposto per l’istituzione della “ZES Adriatica”.

In data 30 agosto è pervenuta dal Servizio Attività Economiche della Regione Puglia la richiesta di trasmettere, nel più breve tempo possibile, una serie di informazioni da rappresentare graficamente e con database, e cioè: redazione di cartografia in shapefile con relativo database e rappresentazione in ambiente Q-gis di tutte le aree pertinenti la zona ASI, La zona Pip, il comparto 21, il comparto 25 e zona portuale al fine di evidenziarne i lotti, l’inquadramento urbanistico, le percentuali edificate, l’elenco delle ditte insediate, gli identificativi catastali, l’esistenza di vincoli ed infrastrutture esistenti.

Il Comune di Molfetta, con la Determinazione Dirigenziale N. 986 del 17 settembre 2018, ha stabilito di affidare l’incarico professionale svolgimento delle attività richieste, al geom. Gaetano La Mastra, coadiuvato dal geom. disegnatore Mario Cascarano, entrambi esperti nella redazione di cartografia in shapefile con relativo database e rappresentazione in ambiente Q-gis. La somma stanziasa si aggira attorno ai 9.000 euro.

