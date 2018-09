MOLFETTA. ULTIMA SERA D'ESTATE CON L'ORCHESTRA FILARMONICA PUGLIESE IN CONCERTO AL DUOMO

Molfetta. Nell’ambito delle iniziative "MoGioBisTra" promosse e organizzate dall'Associazione Sailors, l'Associazione Auditorium di Castellana Grotte ha organizzato e invitato l'Orchestra Filarmonica Pugliese a tenere un concerto imponente.

Questa sera, alle ore 20.15, nello spazio antistante il Duomo Vecchio di Molfetta - Banchina Seminario (in caso di pioggia all'interno della stessa Chiesa), l'Orchestra Filarmonica Pugliese darà risalto ad alcune delle pagine più belle della musica di L. Van Beethoven con il "Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra" op. 37, che vedrà come solista il giovane molfettese Gianluca Azzollini; e la "Sinfonia n. 1 op. 21". Entrambe dirette dal M° Giovanni Minafra.

L'ingresso al concerto sarà libero e gratuito e gode del Patrocinio del Comune di Molfetta, della Regione Puglia del MiBAC.