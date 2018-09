MOLFETTA. “SWING STREET”, DOMANI SERA A MOLFETTA SI BALLA IL LINDY HOP

Molfetta. All'interno dell'evento “Tango sotto le stelle” curato da Passione Danza Molfetta di Vito Raffanelli e Giorgia Rossello e Centro CIPS di Maria Giovanna de Biase, ci sarà uno spazio dedicato al ballo più gioioso che ci sia: il Lindy Hop!

L'appuntamento Swing è in Corso Dante (altezza Palato) Sabato 22 settembre ore 21 dove saranno di scena le musiche delle anni '30, '40 e '50 e i ballerini di Lindy Hop. La nostalgia per i bei tempi andati, si sa, è una malattia contagiosa. E sebbene il nuovo millennio sia già in carica da parecchio, l’eterno ritorno di mode e gusti del secolo scorso continua a mietere vittime, come dimostrano i tanti revival anni ’60, ’80 e ormai anche ’90 che popolano i bar e i negozi di tante città. Uno dei più virali e duraturi tra questi ritorni di fiamma è quello per la Swing Era, ovvero gli anni d’oro del sogno americano dopo la Grande Depressione del ‘29, quando le storie di gangster e proibizionismo erano all’ordine del giorno e la musica delle big bands faceva ballare come pazzi ogni angolo della Grande Mela. Bene, se a questo punto state sospirando con occhi sognanti, pieni di rimpianto per non aver partecipato a quella serata del 1940 in cui Ella Fitzgerald diede il meglio di sé, o a uno dei folli dancing contest alla Roseland Ballroom, niente paura. In Puglia lo swing c’è ancora, ed è più in forma che mai.

Si comincia alle ore 21.00 e si continua a ballare ed ascoltare la musica swing a cura di Swingin'Molfetta; fino all'una. Non sperate di venire e restarvene fermi a guardare. Ad ogni nuova canzone arriverà qualcuno a trascinarvi in mezzo alla pista, se non siete capaci vi insegneremo i passi base e voilà, vi ritroverete a fare rock step e swing out fino a quando non sarete sulla via di casa.