MOLFETTA. AL ROTARY DI MOLFETTA SI PARLA DI TERRITORIO E SVILUPPO IN PUGLIA

Molfetta. Il territorio e le dinamiche di sviluppo in Puglia: l’ing. Dante Altomare, vice presidente di Exprivia, sarà ospite domani sera del Rotary di Molfetta in qualità di relatore. Si parlerà, per l'appunto, di territorio e dinamiche di sviluppo in Puglia. L'incontro avrà inizio alle ore 20:00 e si terra presso l’Hotel Garden. Introdurrà la serata il presidente del Rotary gen. Michele Catalano.

Il mese di ottobre per i Club Rotary è dedicato allo sviluppo economico e comunitario, un tema di grande attualità, assoluta rilevanza e fondamentale in una fase, italiana e mondiale, di crisi economica e sociale.