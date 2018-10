MOLFETTA. SI CERCANO ISTRUTTORI SPORTIVI PER PROGETTI CSAIN

Molfetta. Il C.S.A.IN. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) Comitato Provinciale di Bari, organo periferico dell’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministro degli Interni, cerca Giovani laureati o laureandi (all'ultimo anno di università) in Scienze Motorie o anche ex ISEF per l'attività nell’ambito soprattutto di una area progetto Bari e Bat, che interessa da subito: disabili, anziani, ragazzi a rischio sociale, e per gli alunni delle scuole primarie delle città di Molfetta, Ruvo di Puglia, Giovinazzo, Bari e altre città delle provincie Bari e BAT. Si chiedono laureati (o anche ex ISEF) o laureandi per l’attività sia in orario curriculare che extracurriculare con particolare riferimento all’avviamento delle discipline dell’atletica leggera, badminton, pallavolo, calcio, ed attività ludico motoria per gli alunni dell’infanzia. Saranno preferiti nella selezione gli istruttori secondo l’ordine dei seguenti criteri:

1. Disponibilità in continuità delle ore curriculari con quelle extracurriculari;

2. Laureati con la specialistica in Scienze delle Attività Motorie Preventive ed Adattate, o anche laureandi della suddetta specialistica), poiché è previsto seguire in maniera particolare anche alunni disabili ed appartenenti alle fasce indigenti ed a rischio.

3. Corsi e brevetti sportivi specifici CONI ed FSN per la scuola primaria e dell’Infanzia per le varie discipline sportive, da citare nel curriculum vitae sportivo

Gli istruttori/animatori sportivi opereranno nell’ambito di progetti sia scolastici, ma anche in progetti Nazionali e territoriali nell’ambito delle convenzioni esistenti tra le federazioni sportive del CONI ed il CSAIN.

Gli istruttori/animatori sportivi potranno operare sia per la propria diretta attività promozionale di Comitato che per le proprie associazioni affiliate in Provincia di Bari e Bat. L'attività si svolgerà nel periodo a far data da subito e fino al 31 dicembre 2017. Tutti coloro che fossero interessati sono pregati possibilmente entro il 15 dicembre 2016 di inviare il proprio curriculum Vitae e di completare l’allegata scheda sintetica di disponibilità oraria a: C.S.A.IN. Comitato Provinciale di Bari – Viale Papa Giovanni Paolo II, 61 - 70056 Molfetta o all'indirizzo di posta elettronica: csainprovincialebari@virgilio.it. Eventuali altre informazioni possono chiedersi al: 3298024266 e o consultare nelle news del sito: www.csaincpbari.it.