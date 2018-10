MOLFETTA. FRANCESCO TAMMACCO PROSSIMO OSPITE DI “TÈ AL CENTRO”

Molfetta. Torna la rassegna “Tè Al Centro”, il talk mensile sulle eccellenze molfettesi, eccezionalmente per questo mese sabato 27 ottobre, dalle 11.30 a Molfetta in Corso Fornari, 163 presso la principale sede aziendale. L’organizzazione dell’evento è, come sempre, a cura di NoiEnergia con il fondamentale supporte dell’agenzia di marketing ImprontaEventi e con collaborazione di MolfettaViva per la trasmissione in live streaming.

“Tè Al Centro” è un contenitore unico, che mira a dare uno spazio di espressione a personalità, dei settori più vari, che hanno dato lustro a Molfetta. Il talk prevede un ospite speciale, diverso ogni mese, che così potrà raccontare la sua vita, le sue esperienze e il rapporto che ha con Molfetta a 360 gradi, il tutto nell’atmosfera cordiale e familiare che contraddistingue Casa Energia, accolto dal “padrone di casa” Saverio Bufi. Protagonista di ottobre è l’attore molfettese Francesco Tammacco. Francesco ci parlerà della sua infanzia, dei suoi studi, dei suoi inizi e delle sue innumerevoli esperienze lavorative, dando vita all’esperienza strepitosa del Carro dei Comici e del suo Teatro

L’ospite di ottobre di Tè Al Centro: l’attore Francesco Tammacco. Francesco Tammacco, molfettese, di professione attore, autore, regista, operatore culturale. Dopo la laurea in filosofia presso l’università degli Studi di Bari e il diploma di regia televisiva in Toscana, comincia la sua carriera di attore teatrale. Specializzato in Commedia dell’Arte, vanta innumerevoli perfomance sui palchi dei teatri di tutta Italia, senza disdegnare la recitazione davanti alla cinepresa.

Socio Fondatore della compagnia Carro dei Comici e del suo relativo Teatro, Francesco è un attore e regista dotato di una personalità eclettica ed è caratterizzato da una grande volotà, per far sì che ogni spettacolo sia sempre unico e di successo. Con il Carro dei Comici ha portato il nome di Molfetta in tutta Italia, portandolo spesso anche oltreconfine.