MOLFETTA. IL COMUNE APPROVA IL PREVENTIVO ITALGAS PER DEVIAZIONE DELLA RETE DOVUTA A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Molfetta. Durante l’esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana di Corso Umberto, in corrispondenza del lato est, in adiacenza a Piazza Effrem, si è riscontrata la presenza di una rete gas interrata che è necessario ed opportuno annullare, nel tratto compreso tra Via Imbriani e Via Fiume, in quanto non compatibile con la presenza delle nuove alberature poste in opera.

La Società Italgas Reti S.p.a., gestore unico della rete gas su tutto il territorio della Regione Puglia, e unica titolata ed effettuare interventi sulle medesime reti, ha avanzato la necessità di deviare la fornitura del gas su altra rete al fine di consentire l’erogazione agli utenti. Per l’annullamento della rete gas su Corso Umberto I (nel tratto compreso tra Via Imbriani e Via Fiume) l’Italgas Reti ha inviato al Comune un preventivo di spesa pari a € 10.015,74 IVA esclusa, riportante la clausola che l'esecuzione dei lavori rimaneva subordinata al pagamento anticipato della somma preventivata, da ritenersi anticipo di eventuali maggiori o minori oneri da accertare a consuntivo lavori.

Il Comune di Molfetta, con la Determinazione Dirigenziale N. 1155 del 24 ottobre 2018, ha approvato il preventivo di Italgas e la suddetta clausola.

SCARICA LA DETERMINAZIONE