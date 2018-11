MOLFETTA. "CORRI CON SANTA CLAUS", UN EVENTO LUDICO-SPORTIVO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Molfetta. Torna per il terzo anno consecutivo l'evento natalizio tanto atteso dai bambini e dalle loro famiglie: Corri con Santa Claus – III edizione in programma il 2 dicembre nelle vie di Molfetta. Un evento ludico-sportivo carico di allegria, gioia e divertimento, coinvolge sempre più i bambini e le famiglie fino a diventare l’autentico street show, una festa pre-natalizia per l’intera città, l’evento più atteso e dinamico del periodo natalizio.

E’ organizzato a più mani dall’Associazione CENTRO CIPS di de Biase Maria Giovanna e dall’Associazione AllenaMenti di Pietro Camporeale e tutto il suo TEAM. L’evento è sostenuto dalla Regione Puglia e dal Comune di Molfetta. La manifestazione natalizia nasce con l’idea di creare un momento di condivisione per tutti, prestando particolare attenzione ai bambini, ai ragazzi accompagnati dai fratellini più piccoli, anche nel carrozzino e dai loro genitori, nonni, zii, cugini..... insomma la famiglia, perché correre con i propri figli è un’esperienza bellissima, è un importante momento di condivisione di una passione; farlo poi con Babbo Natale diventa davvero entusiasmante!

Il percorso sarà di 500m, il ritrovo è previsto alle ore 9:00 in Corso Dante, nei pressi della Cattedrale, punto in cui ci sarà la partenza, poi il percorso proseguirà in direzione della villa comunale, si svolterà in via Pallavicini, poi si proseguirà sul Lungomare Colonna e la corsa terminerà nei pressi del Sagrato della Chiesa del Purgatorio.

Il percorso così strutturato è stato ideato per dare la possibilità di partecipare anche ai bimbi più piccoli accompagnati dai loro genitori. Come nelle scorse edizioni il CENTRO CIPS conferma la collaborazione con due realtà professionali molto impegnate nel territorio. Per lo sport, i bambini e la disabilità l’Associazione AllenaMenti con il Presidente Pietro Camporeale (Partner del Progetto Corri con Santa Claus) e per l’animazione e l’allestimento Villaggio di Babbo Natale l’agenzia di Animazione e Spettacolo FROG con Antonio Roselli e il suo TEAM. Sarà infatti allestito a fine gara un ampio parco divertimenti con giochi, animazione, elfi, mascotte.

Siamo nei giorni antecedenti il nostro SAN NICOLA e tutti i bambini potranno esprimere i loro desideri e farsi una foto ricordo con Babbo Natale!

In riferimento alla disabilità e considerati i risultati eccellenti degli anni precedenti, anche quest’anno, abbiamo deciso di sostenere due aspetti legati all’infanzia: il diabete infantile e gli atleti paralimpici.

Sarà dedicata una sezione all’accoglienza di bambini affetti da diabete per poter aiutare le famiglie a comprendere meglio e a gestire il diabete dei piccoli nella quotidianità e nelle attività ludiche e sportive. La dott.ssa Zecchino spiegherà che il diabete nei bambini è una condizione che si può gestire in maniera serena, senza far sentire ai piccoli il peso della loro condizione. Sarà importante, quindi, far comprendere che adottare alcune piccole precauzioni per vivere, giocare, fare attività fisica senza problemi può rendere la vita dei bimbi e delle famiglie molto più facile.

L’evento è inoltre patrocinato dall’Ente di Promozione sportiva CSEN e dalla FISDIR come gara promozionale per giovani atleti paralimpici. I primi 150 bambini iscritti riceveranno subito il pettorale e il capellino ufficiale di Babbo Natale! Tante invece le sorprese in riserbo grazie agli sponsor (ai quali va il nostro ringraziamento) che ci sosteranno nel regalare ai bimbi tante leccornie nella sacca ristoro.

Info e prenotazioni: Palestra Educativa Multidisciplinare ALLENAMENTI – Via Generale dalla Chiesa n 74 - Mob. 340 5187016 – 349 2380823.