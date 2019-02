MOLFETTA. OSPEDALE, SI INAUGURA IL SERVIZIO DI SENOLOGIA

Molfetta. Il nuovo servizio di Senologia dell’ospedale di Molfetta sarà inaugurato lunedì 11 febbraio, alle 8.30, alla presenza del sindaco Tommaso Minervini, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del direttore generale dell’Asl Bari Antonio Sanguedolce.

“Ringrazio Emiliano e Sanguedolce – afferma Minervini – per lo spirito costruttivo nel dialogo e per le numerose iniziative di rilancio dell’ospedale di Molfetta. La loro presenza all’inaugurazione di Senologia sarà significativa ed è testimonianza del proficuo rapporto che abbiamo tessuto in questi mesi. Questa apertura è il primo tassello del potenziamento del “Don Tonino Bello”, previsto dall’Asl Bari e dalla Regione Puglia, che si realizzerà con la costruzione di una palazzina per i servizi di Medicina territoriale, con l’acquisto di una Tac e con il rafforzamento di tutti i reparti e dei servizi già presenti. Si tratta di un risultato frutto del dialogo costante con i vertici sanitari e politici regionali che, dopo anni di black out di dialogo istituzionale, abbiamo ripreso dal’inizio del mio mandato”.

Il Servizio di Senologia si trovava in locali non idonei al quinto piano. Adesso, invece, si sposta al primo piano e sarà dotato di una sala d’attesa, una per il colloquio preliminare alla visita, una per l’ecografia mammaria e una per la mammografia. Il Servizio di Senologia di Molfetta è l’unico operante in tutto il Nordbarese e ha un bacino di utenza che comprende anche alcuni comuni della provincia Bat.