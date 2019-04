MOLFETTA. FINALI DEL 4° CAMPIONATO METROPOLITANO DI TANGO PUGLIA E BASILICATA

Molfetta. Sarà Sabato 6 aprile la serata delle FINALI per tutte le sette categorie in gara al 4° Campionato Metropolitano Tango Puglia & Basilicata 2019. La manifestazione, a cura sempre dell’Associazione Passione Danza di Vito Raffanelli e Giorgia Rossello – Molfetta, con la collaborazione dell’insegnante Ilaria Caravaglio del Tango Levante di Brindisi, si terrà presso la Cittadella degli Artisti a Molfetta e si dividerà in due fasi.

Alle ore 20:30 la fase dedicata alla gara con i concorrenti delle sette categorie: Tango de Pista Amatori, Senior, Beginners, Tango de Pista Open, Vals, Milonga e Tango de Pista Milongueros.

Le Competizioni saranno regolate da un comune Regolamento Nazionale che fa capo al Regolamento del Campionato Metropolitano di Buenos Aires. Sette saranno gli ospiti internazionali che faranno parte della giuria:

- M° Diego Benavidez e M^ Natasha Agudelo, Campioni del Mondo Tango de Pista 2014 (Colombia)

- M° Matteo Antonietti e M^ Ravena Abdyli, Finalisti ai Campionati Europei di Tango 2018 e Campioni Europei di Vals 2018 (Marche)

- M° Riccardo Pagni e M^Giulia del Porro , Campioni Italiani Tango de Pista 2018 (Toscana)

- M^ Ludovica Antonietti Vice Campionessa Italiana Tango Escenario 2014 (Marche) Due coppie di maestri chiuderanno la gara con una grande esibizione.

Il Grande Finale Nazionale invece si terrà a Palermo Venerdì 26 Aprile e vedrà tutti i Campioni Metropolitani” delle categorie in gara, di ognuna delle 11 sedi ufficiali, competere per il titolo Nazionale. I vincitori delle categorie Tango de Pista Amatori e Open potranno partecipare alle Semifinali del 8°Campionato Italiano Tango 2019, preliminare Ufficiale dei Mondiali di Buenos Aires che si terrà a Palermo dal 27 Aprile al 1° Maggio.

Terminata l’esibizione dei maestri di tango della serata di sabato 6 aprile a Molfetta, la manifestazione proseguirà fino a tarda notte con la seconda fase tutta dedicata alla milonga argentina. Per poter assistere alla gara presso il Teatro della Cittadella degli Artisti è possibile acquistare il ticket di € 5,00 presso il botteghino della struttura o dal sito Viva Ticket.