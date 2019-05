MOLFETTA. HOCKEY, OGGI L'INAUGURAZIONE DELLE FINALI GIOVANILI DI COPPA ITALIA A MOLFETTA

Molfetta. A partire dalle 19.30, grande parata in occasione della Cerimonia di apertura delle Finali nazionali di Hockey di Coppa Italia che si disputeranno nei palasport Fiorentini, di Molfetta, e Pansini di GIovinazzo fino al 26 maggio. Sfileranno in corteo tutti i protagonisti del prestigioso evento sportivo accompagnati dalla Banda musicale Santa Cecilia.

La parata prenderà il via dal Pala Fiorentini, che domenica, 26 maggio, ospiterà le finali per il terzo e quarto posto, e si concluderà in piazza Paradiso dove si terrà la Cerimonia di apertura con i saluti delle Autorità istituzionali e sportive.

Alle finali nazionali giovanili della Coppa Italia di hockey partecipano squadre provenienti da Liguria, Toscana, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Basilicata, e Campania.