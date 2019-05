MOLFETTA. LA SCIENZA APPLICATA AL SETTORE AGRICOLO NEL SIMPOSIO MODEL-IT

Molfetta. Oltre cento scienziati, provenienti da ogni parte del mondo, dal 9 al 12 giugno, saranno a Molfetta in occasione dell’edizione 2019 di Model-IT, simposio internazionale sulla Modellizzazione nella catena di fornitura orticola, evento di altissimo livello che catalizzerà le attenzioni del mondo agricolo e scientifico.

L’evento, che si avvale del patrocinio del Comune di Molfetta, sarà ospitato nell’auditorium Salvucci del Museo Diocesano. Nel corso del simposio scienziati con background diversi, condivideranno idee e soluzioni al fine di aumentare le conoscenze e avviare nuove collaborazioni. Particolare attenzione sarà riservata alle tematiche relative alla Xylella e alle possibili sperimentazioni da avviare per riuscire a debellare il batterio che sta causando la morte di centinaia di ulivi secolari.

Per Molfetta e per tutti i produttori agricoli locali, che si sono uniti sotto il nome di Flavours of Molfetta, sarà l’occasione per mettersi in vetrina e per sottoporre all’attenzione di esperti provenienti da altre nazioni del mondo il meglio delle produzioni agricole ed olivicole locali. A tale proposito sono state organizzate iniziative collaterali e complementari al Simposio. Tra le altre sono previste visite guidate alla città e al Museo Diocesano, ma anche eventi gastronomici dedicati.

La cerimonia di apertura del Simposio, a cui saranno invitati anche gli operatori dell’informazione, è in programma, lunedì 10 giugno, alle 9. La sera prima, domenica 9 giugno, ci sarà la registrazione dei convegnisti e l’incontro sul tema, “Xylella fastidiosa in Europa, esempio di minaccia globale per l'Agricoltura”, prologo delle sessioni di studio, che seguiranno un calendario già stabilito e che prenderanno il via a partire dal giorno seguente.

Il Simposio internazionale, a cadenza quadriennale è organizzato dall’Università di Foggia in collaborazione con ISHS, l’International Society of Horticoltural Science e il partenariato di AIIA, l’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria, SISNIR, la Società Italiana di Spettroscopia e SOI, la Società Italiana di Ortofrutticoltura.