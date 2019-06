MOLFETTA. LA FONDAZIONE VALENTE TRA LE ECCELLENZE PUGLIESI NELLA PROMOZIONE CULTURALE

Molfetta. Tra i protagonisti dello sviluppo del sistema culturale e creativo pugliese c’è la Fondazione Valente di Molfetta. A sottolinearlo, in una lettera che conferma la presenza del sodalizio molfettese tra i destinatari di un finanziamento regionale per l'attività artistica espletata nel corso del 2018, è Loredana Capone, assessore regionale all’industria turistica e culturale.

«Colgo l’occasione – puntualizza l’assessore Capone - per ringraziarvi di aver partecipato attivamente al processo di sviluppo del sistema culturale e creativo pugliese, sempre veicolo di promozione qualitativa della destinazione Puglia a livello nazionale e internazionale».

La Fondazione Musicale Valente, impegnata da anni sempre nella promozione della cultura musicale, nel 2018, alle attività extra concertistiche affidate a grandi nomi della pittura e del mondo letterario, (grazie anche alla partnership dell’Università degli Studi di Bari, con cui ha sottoscritto un protocollo collaborativo a dicembre scorso), ha proposto un numero importante di eventi con la partecipazione di musicisti appartenenti al panorama internazionale della musica classica e jazz: dal compositore Michele dall'Ongaro al violoncellista Giovanni Sollima, dal primo violino de La Scala Francesco Manara alla violinista Francesca Dego, dal sassofonista Roberto Ottaviano ad un ensemble del Quintetto d'Archi del Teatro Carlo Felice di Genova con la partecipazione della Orchestra della Magna Grecia e della Orchestra Sinfonica della città Metropolitana di Bari.

Tra le altre cose, ha evoluto due borse di studio nell’ambito del Corso annuale per musicisti operatori per l’infanzia sempre in linea con quelle che sono le sue finalità statutarie che la vogliono impegnata in azioni finalizzate ad elevare il livello di diffusione e conoscenza della cultura.

Risultati ragguardevoli, che hanno catturato anche l’attenzione delle istituzioni regionali, raggiunti anche grazie all’impegno del nuovo presidente della Fondazione Valente, l’avvocato Rocco Nanna, in prima linea nell’individuazione e della promozione di iniziative che puntano allo sviluppo dell’arte e della musica e sono veicoli formidabili per lo sviluppo economico e sociale del territorio. La Fondazione Valente si è anche dotata, nel corso del 2018, di un ensemble da camera ed ha in corso una Stagione di assoluto prestigio che, nei primi mesi del 2019, ha portato a Molfetta nomi del calibro di Vittorio Sgarbi, Roman Kim, Jane Jeresa.