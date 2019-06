MOLFETTA. DOMANI GIORDANA ANGI AL GRAN SHOPPING MONGOLFIERA

Molfetta. Domani il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta ospiterà una delle protagoniste più amate dell’edizione numero 18 di Amici: Giordana Angi.

La giovane cantautrice italo-francese, classificatasi seconda nel programma di Maria Filippi, è oggi la più ascoltata su Spotify dell’edizione 2019 del talent più famoso della tv grazie alla voce potente e ai testi sinceri e senza filtri, che raccontano bene la realtà di una giovane donna. La 25enne vanta collaborazioni importanti con Tiziano Ferro, che la definisce “una ventata di aria fresca”, compone e canta in tre lingue: italiano, francese e inglese. Ha scritto anche per Nina Zilli e attualmente è nella scuderia della Virgin Records.

Giordana sarà in Puglia per presentare il suo primo disco “Casa” e il primo estratto “Ti ho creduto”. Si fermerà nella galleria del Gran shopping per salutare i tanti fan che la seguono con affetto a cui, di recente, ha fatto un bellissimo annuncio, comunicando di star preparando il suo secondo album, il primo composto interamente di inediti che sta prendendo forma in questi giorni.

La cantante di Latina inizierà il firma copie alle ore 18.00 che terminerà alle 21.30