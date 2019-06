MOLFETTA. QUESTA SERA LUCA CARBONI IN CONCERTO AL PUGLIA OUTLET VILLAGE

Molfetta. Oggi, a partire dalle 21:00, il Puglia Outlet Villlage ospita il concerto gratuito di Luca Carboni. L’artista bolognese ha debuttato sulla scena musicale nel 1981, per esordire come solista solo tre anni dopo e raggiungere il successo del grande pubblico nel 1987 con il singolo “Silvia lo sai”. Da allora Carboni non si è più fermato, sia come cantautore che come musicista, scrivendo e interpretando alcune delle più note canzoni italiane, come “Farfallina”, “Ci vuole un fisico bestiale”, “Mare mare” e tante altre.

Il concerto di Luca Carboni nel Puglia Outlet Village fa parte del suo Sputnik Tour (dal nome del suo ultimo lavoro, Sputnik), partito nell’ottobre scorso e segue le tantissime collaborazioni con alcune delle voci più significative della canzone contemporanea, come Jovanotti, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Elisa, Biagio Antonacci, Cesare Cremonini, solo per citarne alcuni.

Per l’occasione i negozi del Puglia Outlet Village saranno aperti fino alle 23.00 per una notte di shopping a ritmo di musica.