MOLFETTA. FABULANOVA ENSEMBLE ALLA FESTA DI SAN CORRADO

Molfetta. Concerto di Fabulanova Folk Ensemble per la festa di San Corrado, piazzetta antistante il Duomo di Molfetta: uno spettacolo musicale di canti e danze tradizionali dedicato al Sud.

L’Ensemble Fabulanova, “cuore sonoro” dell’associazione, nasce nel 2010 e nel corso degli anni ha animato molte serate di musica e danze popolari, in Puglia e altrove.

Il concerto verte su un repertorio popolare che va alla riscoperta delle tradizioni orali e coreutiche della Terra di Bari e di altre aree del Sud Italia, prima fra tutte il Salento: pizziche, tarantelle, tammuriate, quadriglie e canti d’amore, tutto cantato, suonato e danzato dal vivo dall’ensemble. Il gruppo musicale vede la direzione artistica di Vincenzo de Pinto che si avvale dell’aiuto di validi musicisti e danzatori pugliesi per organizzare e riproporre concerti di musica popolare. Il concerto è organizzato dal Comitato Feste Patronali di Molfetta.

In concomitanza all'evento saranno presenti per il 6 e anche il 7 luglio mercatini dell'artigianato in Corso Dante.