MOLFETTA. IL PROGRAMMA DELLA 7^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA “STORIE ITALIANE”

Molfetta. La libreria Il Ghigno di Molfetta ha annunciato il calendario del festival letterario “Storie Italiane”, giunto alla sua settima edizione.

Si comincia giovedì 11 luglio, lle 20:00, con Luigi Borzacchini con “La solitudine di Leonardo” di Luigi Borzacchini, che racconterà il “genio universale” e le origini della scienza moderna. Interverrà l’assessore alla cultura Sara Allegretta. Conduzione letteraria di Isa de Marco, professoressa e coideatrice del festival insieme ai librai.

Luogo del festival la Galleria Patrioti Molfettesi, nella zona antistante la Libreria Il Ghigno, all’altezza di Via G.Salepico, 47 (Via delle Storie) e Corso Umberto 61, ribattezzata “Piazza dei libri, dei lettori e degli scrittori”. In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno in libreria.

Prossimi appuntamenti:

Martedì 16 luglio, ore 20:00 - Francesca Cavallo racconta “Storie della buonanotte per bambine ribelli 1 e 2” e “Io sono una bambina ribelle”. Un successo mondiale, un caso editoriale tradotto in 46 lingue.

Martedì 19 luglio, ore 20:00 - Marina Mastropierro “Che fine ha fatto il futuro”.

Martedì 30 luglio 2019 ore 20:00 - Gianni Mattencini presenta il suo nuovo romanzo “L’onore e il silenzio”.

Giovedì 19 settembre ore 20:00 - Francesco Paolo de Ceglia presenta “Il segreto di San Gennaro”.

Giovedì 26 settembre ore 20:00 - Chiara Pia Aurora “La compagnia del cigno”: La serie evento di Rai Uno scritta da Ivan Cotroneo.

Tutti gli eventi sono gratuiti.