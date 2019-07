MOLFETTA. DOMANI LA PRESENTAZIONE DEI LAVORI “OPEN FIBER”

Molfetta. Domani, giovedì 11 luglio, alle ore 11:00, la sede comunale di Lama Scotella, in via Martiri di via Fani, ospiterà la conferenza stampa relativa all'avvio dei lavori per il cablaggio e la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica nel territorio comunale.

Intervengono il Sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, il regional manager per la Puglia di Open Fiber, Ugo Falgarini, il field manager di Open Fiber, Giovanni Cassano.